Pres makinesine sıkışan işçi öldü 

Hecinler köyündeki katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde çalışan Taner Polat, dün sabah pres makinesine sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerini gelen sağlık ekibi tarafından Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Taner Polat'ın cenazesi bugün Kocaeli'nin Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.
# sağlık, tarafından, Darıca
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.