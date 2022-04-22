22 Nis 2022 - 16:31- Asayiş G: 22 Nis 2022 - 16:32

Pres makinesine sıkışan işçi öldü 

DÜZCE’de katı atık ayrıştırma, işletme ve enerji üretim tesisinde pres makinesine sıkışan Taner Polat (43), yaşamını yitirdi.

Pres makinesine sıkışan işçi öldü  mask

Hecinler köyündeki katı atık ayrıştırma, işleme ve enerji üretim tesisinde çalışan Taner Polat, dün sabah pres makinesine sıkıştı. Arkadaşlarının ihbarı üzerini gelen sağlık ekibi tarafından Üniversite Hastanesi'ne kaldırılan Polat, kurtarılamadı. Taner Polat'ın cenazesi bugün Kocaeli'nin  Darıca ilçesindeki Fevzi Çakmak Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Nenehatun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

22 Nis 2022 - 16:31 DHA Kocaeli- Asayiş

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