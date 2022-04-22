KOTO Başkan adayı Bıyıklı , muhtarları ağırladı

KOTO Başkan Adayı olarak çalışmalarını hız kesmeden sürdüren İbrahim Bıyıklı, Ramazan programlarına bir yenisini daha ekledi. Sık sık kentin dinamikleri ile bir araya gelen ve istişarelerde bulunan KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın bu sefer ki misafirleri, İzmit’in mahalle muhtarları oldu. Muhtarlar ile bir araya gelen KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, muhtarların sorun ve taleplerini dinleyerek, çözümleri noktasında ortak çalışmalar üreteceklerini dile getirdi.

23 MUHTARI BULUŞTURAN İFTAR

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına; Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı ve Kurtdere Mahalle Muhtarı Mustafa ERSOY, İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı ve Veliahmet Mahalle Muhtarı Kadir KIZIL, Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Sekreteri Esra AYDIN, Tepeköy Mahalle Muhtarı Celalettin İÇÖZ, Yeşilova Mahalle Muhtarı Ali FİLİZ, Ayazma Mahalle Muhtarı Fırat ÇİÇEK, Malta Mahalle Muhtarı Bekir BOZ, Mehmetalipaşa Mahalle Muhtarı Yaşar DOĞAN, Hacıhasan Mahalle Muhtarı Ömer UZUN, Çukurbağ Mahalle Muhtarı Yaşar TÜZER, Yenişehir Mahalle Muhtarı Salih Çuman, Erenler Mahalle Muhtarı İhsan SARI, Karadenizliler Mahalle Muhtarı Mehmet ŞAR, Kadıköy Mahalle Muhtarı Mustafa AKDOĞAN, Hacı Hızır Mahalle Muhtarı Lütfi BODUR, Karaabdülbaki Mahalle Muhtarı Hüdayim YILDIZ, Sapakpınar Mahalle Muhtarı Behçet YILMAZ, Kulmahmut Mahalle Muhtarı Turgay Oruç, Gökçeören Mahalle Muhtarı Mehmet Ali Kaya, Nebihoca Mahalle Muhtarı Beytullah TEKERLİ, Hakkaniye Mahalle Muhtarı Nihat Sarı, Bulduk Mahalle Muhtarı Burhan DURAN ve Fethiye Mahalle Muhtarı İsa ALTINTAŞ katılım sağladı.

"HER ZAMAN VE YOL GÖSTERİCİ OLMUŞTUR’’

Düzenlenen iftar programında konuşan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı; ‘’ Davetimizi kırmayarak iftar soframızda misafirimiz olan, muhtar derneklerimizin değerli başkanlarına ve tüm mahalle muhtarlarımıza, katılımlarınızdan ötürü çok teşekkür ediyorum. Bu güzel Ramazan Ayı’nda ve bu güzel iftar soframızda sizleri ağırlamaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Muhtarların mahallelerde vatandaşların birinci muhatabı olduğunu biliyoruz. Mahallelerimizde büyük bir fedakarlığı, büyük bir hizmeti ifa etmeye çalışıyorsunuz. Bu manada vatandaşlarımızın birinci muhatabının muhtarlar olduğu gerçeğini bilerek davranmaya çalışıyoruz. O nedenle siz değerli muhtarlarımızı iftar soframızda ağırlamak ve yaptığınız çalışmaları takdir etmek benim sizlere borcumdur. Muhtarlarımız mahallelerinden başlayarak tüm kentin daha güzel ve yaşanılabilir bir halde olması için hizmet veriyor. Bu nedenle de muhtarlarımızla sürekli istişarelerde bulunuyoruz ve kentimiz adına daha güzel nelerin yapılabileceğini konuşuyoruz. Bu istişarelerimizi sürdürmeyi ve muhtarlarımızla birlikte ortak çalışmalar üretmeyi planlıyoruz. Muhtarlarımızın düşünceleri bizler için her zaman düşündürücü ve yol gösterici olmuştur. Yaptığınız tüm çalışmalardan ötürü siz değerli muhtarlarımızı kutlar, başarılarınızın devamını dilerim.’’ İfadelerine yer verdi.

"İBRAHİM BIYIKLI’YA TEŞEKKÜR EDERİZ’’

Muhtarlar adına söz alan Türkiye Muhtarlar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Mustafa ERSOY ve İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Kadir KIZIL; ‘’Davetleri ile bizleri onurlandıran ve bu güzel iftar sofrasında bir araya gelmemizi sağlayan, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya tüm muhtarlarımız adına teşekkür ederiz. Bu iftar sofrasında, farklı mahallerimizin muhtarları ile bir araya gelerek kent adına istişareler yapma fırsatı bulduk. Bizlere bu fırsatı sağlayan ve daima muhtarların yanında olan, KOTO Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’ya tekrardan teşekkür eder, adaylık sürecinde de başarılar dileriz.’’ açıklamalarında bulundu.

SÜRPRİZ DOĞUM GÜNÜ KUTLAMASI

İftar programının ardından, Fethiye Mahalle Muhtarı İsa Altıntaş’ın doğum günü unutulmayarak, sürpriz doğum günü kutlandı. Yeni yaşını meslektaşları ile kutlayan Muhtar Altıntaş; ‘’Bizleri bir araya getiren ve bu özel günümde beni yalnız bırakmayan başta İbrahim Bıyıklı olmak üzere tüm meslektaşlarıma çok teşekkür ederim.’’ dedi.