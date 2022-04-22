İzmit Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği başladı

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde, kırsal bölgelerde çiftçiyi desteklemek amacıyla küçükbaş hayvan desteği projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında her kırsal mahalleden iki çiftçiye yüzde yüz hibeli damızlık niteliği olan koç ve kuzulu koyun bugün düzenlenen programla verildi. Başvuruda bulunan isimler İzmit Belediyesi’nde noter huzurunda gerçekleştirilen kurayla belirlendi. İlk etap dağıtım programı bugün İzmit Belediyesi’ne ait Modern Hayvan Pazarı’nda gerçekleştirdi. Program kapsamında 20 koç, 40 koyun ve 40 kuzu çiftçilere verilirken dağıtımların önümüzdeki süreçte de devam edeceği belirtildi. Programda 20 aileye birer koç, ikişer koyun, ikişer kuzu olarak toplam 100 adet küçükbaş hayvan verildiği belirtildi.

GENİŞ KATILIM

Programa İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in yanı sıra, İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mehmet Bostancı, Kocaeli Kasapçılar Odası Başkanı İsmail Şalgam, Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş, İzmit Belediye Başkan Yardımcıları, belediyenin birim müdürleri, mahalle muhtarları ve çiftçiler katılım sağladı.

“İZMİR’DE GÖRDÜK, İZMİT’TE GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Programda konuşmaların ardından kura yöntemiyle çiftçilere koç, koyun ve kuzu verildi. Programda ilk olarak konuşan Kozak Çamavlu Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mustafa Kocataş, “Sizlere İzmir halkının selamını getirdim. Bu koyunlarımız Kozak yaylasından İzmitli üreticilerimize geldi. Hayvancılığın ve tarım politikalarının nasıl yönetildiğini biliyoruz. Bunları anlatmaya gerek yok. Biz bu uygulamayı ve sonuçlarını İzmir’de gördük. Şimdi de bu İzmit’te gerçekleştirilecek. Çiftçilerimize hayırlı olsun” dedi. Kocataş’ın ardından konuşan İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, “Ben böyle programlarda mutluluk duyuyorum. Bu projeyi böyle sıkıntılı bir dönemde hayata geçiren başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Bu hayvanları bugün tamamen hibe yöntemiyle dağıtacağız. Üreticilerimize hayırlı olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

“BU ZORLU SÜREÇTEN HEP BİRLİKTE ÇIKACAĞIZ”

Kocaeli Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Bostancı konuşmasında, “Pandemi süreci bizlere gösterdi ki gıda arzı çok önemli. Özellikle pandemi döneminde üretmemiz ve dışa bağımlı olmamamız gerektiğini öğrendik. Emeği geçen ekibi kutluyorum. Üretmezsek kazanamayacağız. Bu zorlu süreçten hep birlikte çıkacağız. Maliyetlerimiz, hammadde fiyatları artıyor. Çünkü üretimde tamamen dışa bağımlıyız. Kendimiz üretebilirsek daha güzel işler yapabiliriz” dedi.

“HAYVAN VARLIĞI NEREDEYSE YOK OLMAYA YÜZ TUTTU”

Son olarak konuşan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet şu ifadelerde bulundu: “Sanayi kenti olarak bilinen İzmit; tarihsel olarak Anadolu'nun en bereketli otlaklarının bulunduğu, hayvancılık için en elverişli iklimin olduğu dolayısıyla en fazla hayvancılık faaliyetinin olduğu bir bölgeydi. Bölgemizde daha 50 sene öncesinde bile köylerimizde yüzlerce sürüsü olan yüzlerce üreticimiz varken, ne var ki 2022 yılına geldiğimizde köylerimizdeki küçükbaş hayvan varlığı neredeyse yok olmaya yüz tuttuğunu görüyoruz. Ve maalesef ki İzmitli çocuklarımız ömründe bir kuzu bile görmeden büyüyor. Pandemiyle birlikte başlayan ve savaşlarla devam eden günümüzde gıda güvenliği farkındalığının artmasıyla birlikte, kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gördük. İzmit'te bildiğiniz gibi üretim hamlesine tarımla başlamıştık. Kullanılmayan arazilerimizi tarım için, üretim için sürmeye başladık.

“ETAP ETAP DEVAM EDECEK”

Tonlarca ürün aldık ve aldığımız her ürünü halkımızla paylaştık. Şimdi de üretim hamlemize hayvancılıkla devam ediyoruz. İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'müz tarafından hayata geçirilen "Kırsal Mahallelerde Küçük Baş Hayvancılığı Geliştirme ve Destekleme Projesi" kapsamında, gerekli şartları sağlayan çiftçilerimize noter huzurunda yapılan çekilişle; ilk etabın birinci ayağına 20 ailemize 1'er koç 2'şer koyun ve 2'şer kuzu olarak toplamda 100 adet küçükbaş hayvan dağıtımına bugün itibariyle başlıyoruz. Etap etap devam edecek olan projemizde, gerekli şartları sağlayan kırsalda yaşayan ailelerimize küçükbaş hayvan dağıtımına devam edeceğiz. Şimdiden kentimize bereketli olsun” şeklinde konuştu.