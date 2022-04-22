22 Nis 2022 - 16:48- Gündem G: 22 Nis 2022 - 16:49

Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, “Tüm icraatlarımızla çocukların belediyesiyiz. Önceliğimiz mutlu çocukların yetişmesidir” dedi

Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz mask

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geleceğin, bugünün çocuklarının ellerinde yükseleceğini belirtti. Başkan Hürriyet, hayata geçirdikleri proje ve uygulamalarla çocukların belediyesi olan İzmit Belediyesinin, yarınlara fiziksel, mental ve duygusal açıdan en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanlarıyla ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi. 

MECLİS 102 YAŞINDA

Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyini bağımsızlığına adamış Türk milletinin tüm toplumsal katmanlarının temsil edildiği, milli iradenin sağlandığı, katılımcı yönetim anlayışının mimarı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün 102 yaşında. Bugün, milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine verdiği kıymeti tüm dünyaya gösteren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inşa ettiği yeni geleceği çocuklara armağan ettiği gündür.

İLK GÜNKÜ GURURLA

Yarınları çocuklara emanet ederek güvence altına alan Atatürk’ün büyük bir liderlik örneği sergilediği günün yıldönümünde bayram coşkusunu paylaşmanın hazzını da yaşıyoruz. Atamızın, yarınlarımızın büyükleri olan Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiği 23 Nisan’da, aradan 102 yıl geçse de ilk günkü gururu taşıyor ve dili, ırkı, inancı, rengi fark etmeksizin tüm dünya çocuklarının neşesini paylaşıyor, ortak paydamız olan sevgide buluşuyoruz.

ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ

Bizler de geleceğimizi, cumhuriyetin ışığında, Atatürk’ün izinde büyüyen çocuklarımıza emanet edeceğimizin bilincinde olarak çalışıyoruz. Çocukların belediyesi olarak eğitimden, sağlık hizmetlerine, sosyalleşmelerinden sanatsal ve sportif gelişimlerine, mutlu ortamda büyümelerine kadar geniş yelpazede hizmetler üretiyoruz. Biliyoruz ki; egemenlik milletimizin, gelecek ise çocuklarımızındır. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan heyecanını ve milli bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için bu yıl da birçok etkinlikte ellerimizi birleştiriyoruz.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşayacağı ülke bırakmak için çalışmaktan bir an bile vazgeçmeyen İzmit Belediye Başkanı olarak çocuklarımızın gelişimleri için yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu belirtiyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”

# İZMİT BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
İzmit Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği başladı mask
İzmit Belediyesi’nin küçükbaş hayvan desteği başladı
Gölkay Park’a yeni wc ünitesi mask
Gölkay Park’a yeni wc ünitesi
İzmit Rotary Kulübü’nden Hürriyet’e teşekkür ziyareti mask
İzmit Rotary Kulübü’nden Hürriyet’e teşekkür ziyareti
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Kardaş olacak! mask
İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Kardaş olacak!
İZGİM, Minik Eller Anaokulu’nu ağırladı mask
İZGİM, Minik Eller Anaokulu’nu ağırladı
Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı?  mask
Büyükşehir, Gölcük, Kartepe belediyeleri  paraları eşe dosta mı dağıttı? 
Hürriyet’tin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü Akrabaya ‘aktarma’ arıyorsanız,  Ali Güney ve Gölkaypark’a bakın mask
Hürriyet’tin açıklamaları gündeme bomba gibi düştü Akrabaya ‘aktarma’ arıyorsanız,  Ali Güney ve Gölkaypark’a bakın
Hürriyet, heykel yalanını bir kez daha yüzlerine vurdu: İspatlayın dediler ispatladık hala istifa edecekler! mask
Hürriyet, heykel yalanını bir kez daha yüzlerine vurdu: İspatlayın dediler ispatladık hala istifa edecekler!
Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor mask
Hürriyet: Sayın Tutuş, utanmadan yalan söylüyor
Hürriyet: Onlar gibi ’Sayıştay saçmalıyor’ deseydik  belediyeye kayyum atanırdı mask
Hürriyet: Onlar gibi ’Sayıştay saçmalıyor’ deseydik  belediyeye kayyum atanırdı

22 Nis 2022 - 16:48 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.402.985 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mask
23 Nisan'da ulaşım ücretsiz
Genel Sekreter Gündoğdu, Derince ve Körfez’de yatırımları inceledi mask
Genel Sekreter Gündoğdu, Derince ve Körfez’de yatırımları inceledi
Meme Dikleştirme ve Meme Küçültme Neden Yapılır? mask
Meme Dikleştirme ve Meme Küçültme Neden Yapılır?
“Atalarımızın emanetini geleceğe taşıyacağınıza inancım tamdır” mask
“Atalarımızın emanetini geleceğe taşıyacağınıza inancım tamdır”
“23 Nisan ülkemizin gelecek nesillere verdiği değerin dünyaya haykırışıdır”   mask
“23 Nisan ülkemizin gelecek nesillere verdiği değerin dünyaya haykırışıdır”  
Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz mask
Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz
Anket Sizce en güvenilir yatırım aracı hangisi?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL