Hürriyet: Çocukların belediyesiyiz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle mesaj yayınlayan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, geleceğin, bugünün çocuklarının ellerinde yükseleceğini belirtti. Başkan Hürriyet, hayata geçirdikleri proje ve uygulamalarla çocukların belediyesi olan İzmit Belediyesinin, yarınlara fiziksel, mental ve duygusal açıdan en iyi şekilde hazırlanmaları için tüm imkanlarıyla ailelerin ve çocukların yanında olmaya devam edeceğinin altını çizdi.

MECLİS 102 YAŞINDA

Hürriyet mesajında şu ifadelere yer verdi: “Her şeyini bağımsızlığına adamış Türk milletinin tüm toplumsal katmanlarının temsil edildiği, milli iradenin sağlandığı, katılımcı yönetim anlayışının mimarı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bugün 102 yaşında. Bugün, milletimizin kayıtsız şartsız egemenliğine verdiği kıymeti tüm dünyaya gösteren Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün inşa ettiği yeni geleceği çocuklara armağan ettiği gündür.

İLK GÜNKÜ GURURLA

Yarınları çocuklara emanet ederek güvence altına alan Atatürk’ün büyük bir liderlik örneği sergilediği günün yıldönümünde bayram coşkusunu paylaşmanın hazzını da yaşıyoruz. Atamızın, yarınlarımızın büyükleri olan Türk çocuklarıyla birlikte tüm dünya çocuklarına bayram olarak hediye ettiği 23 Nisan’da, aradan 102 yıl geçse de ilk günkü gururu taşıyor ve dili, ırkı, inancı, rengi fark etmeksizin tüm dünya çocuklarının neşesini paylaşıyor, ortak paydamız olan sevgide buluşuyoruz.

ÇOCUKLARIN BELEDİYESİ

Bizler de geleceğimizi, cumhuriyetin ışığında, Atatürk’ün izinde büyüyen çocuklarımıza emanet edeceğimizin bilincinde olarak çalışıyoruz. Çocukların belediyesi olarak eğitimden, sağlık hizmetlerine, sosyalleşmelerinden sanatsal ve sportif gelişimlerine, mutlu ortamda büyümelerine kadar geniş yelpazede hizmetler üretiyoruz. Biliyoruz ki; egemenlik milletimizin, gelecek ise çocuklarımızındır. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan heyecanını ve milli bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmeleri için bu yıl da birçok etkinlikte ellerimizi birleştiriyoruz.

BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Çocuklarımızın barış ve huzur içinde yaşayacağı ülke bırakmak için çalışmaktan bir an bile vazgeçmeyen İzmit Belediye Başkanı olarak çocuklarımızın gelişimleri için yaptıklarımızın yapacaklarımızın teminatı olduğunu belirtiyor, tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum.”