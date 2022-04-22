“Atalarımızın emanetini geleceğe taşıyacağınıza inancım tamdır”

Vali Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Çocuklara seslenen Vali Yavuz, “Sizler gurur duyulacak bir geçmişe sahip asil bir milletin, köklü ve büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olmaya sizlerle devam edeceğiz. Atalarımızın bıraktığı emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyacağınıza inancım tamdır. Bu vesileyle, çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucu üyelerini minnet, şükran ve saygıyla anıyorum” dedi.