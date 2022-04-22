Vali Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Çocuklara seslenen Vali Yavuz, “Sizler gurur duyulacak bir geçmişe sahip asil bir milletin, köklü ve büyük bir medeniyetin evlatlarısınız. Yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olmaya sizlerle devam edeceğiz. Atalarımızın bıraktığı emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyacağınıza inancım tamdır. Bu vesileyle, çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucu üyelerini minnet, şükran ve saygıyla anıyorum” dedi.
22 Nis 2022 - 16:50- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2022 - 16:51
“Atalarımızın emanetini geleceğe taşıyacağınıza inancım tamdır”
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayınlayan Vali Seddar Yavuz, “Yeryüzünde barışın, huzurun ve istikrarın kaynağı olmaya sizlerle devam edeceğiz. Atalarımızın bıraktığı emaneti gelecek nesillere layıkıyla taşıyacağınıza inancım tamdır” dedi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.