“23 Nisan ülkemizin gelecek nesillere verdiği değerin dünyaya haykırışıdır”  

TBMM’nin açılışının 102. yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir tebrik mesajı yayınlayan Başkan Tahir Büyükakın, “23 Nisan, Türk Devleti’nin gelecek nesillere verdiği değerin, inancın ve güvenin bir göstergesidir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların çocukluğunu doya doya yaşayabileceği huzurlu bir dünya dileğini ülkemizden dünyaya ilan etmektedir. Milli iradenin tecelligâhı TBMM’nin açılışının 102. yıl dönümünü bir kez daha kutlarken bugünü Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.