Çocuklar Ata’ya çelenk sunacak

Milli iradenin temsil edildiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı ve ilk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz genelinde olduğu gibi ilimizde de bir dizi etkinliklerle kutlanıyor. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeler tarafından düzenlenen etkinlikler 18 Nisan Pazartesi günü itibariyle başlarken 24 Nisan Pazar günü sona erecek.
BUGÜNKÜ PROGRAM
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ilimizde eğitim gören çocuklar, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmit Kültür Tepesi’nde düzenlenen törenle Atatürk Anıtı’na bugün saat 09.30’da çelenk sunacak. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunacak. Kutlama programı saat 10.30’da Kocaeli Kongre Merkezi’nde devam edecek. Yahya Kaptan Ortaokulu öncülüğünde düzenlenen programda açılış, saygı duruşu ve İstiklal Marşı, konuşmalar, ödül takdimi ve kutlama programı yer alacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.