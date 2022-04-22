Meme dikleştirme ve meme küçültme neden yapılır?

Meme dikleştirme ve meme küçültme kadınların çeşitli nedenlerle ihtiyaç duyduğu meme estetiği ameliyatlarıdır. Op. Dr. Evren İşçi meme dikleştirme ve meme küçültme ameliyatlarındaki başarıları ile sektörünün önde gelenleri arasında anılan bir isimdir. Meme estetiği ameliyatları kadınların öz güveni üzerinde son derece etkili olup siz de daha doğal ve iyi görünümlü memelere sahip olmak için Op. Dr. Evren İşçi’nin uzmanlığından yararlanabilirsiniz.

Yaş almaya ve diğer etkenlere bağlı olarak memelerde bazı değişiklikler olması normal bir durumdur. Bu değişiklikler memelerin istenilen görünümden uzaklaşmasına ve kadınların görünümlerinden dolayı memnuniyetsizlik duymalarına neden olabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı kadınlar için iyileştirilmiş bir görünüm ve öz güven anlamına gelir. Meme dikleştirme ameliyatı sarkmanın giderilmesi için memenin yukarı kaldırılması amacıyla uygulanır. Memedeki yağ dokusu yeniden dağıtılarak memenin daha şekilli bir görünüm alması sağlanır. Meme ucu tekrar konumlandırılabileceği gibi areolanın boyutu küçültülerek memelerin simetrisi yeniden sağlanabilir.

Meme dikleştirme hastaların meme ölçülerinde ciddi değişikliklere neden olan bir durum değildir. Bunun nedeni memeye fazladan hacim ekleyen bir ameliyat olmamasıdır. Ancak meme yağ dokusunun yeniden dağıtılmasına bağlı olarak hastalar operasyondan sonra sutyenlerinin memelerine daha iyi oturduğunu fark edebilirler.

Meme dikleştirme ameliyatında kullanılan kesiler, memenin doğal kıvrımlarına yerleştirildiğinden çirkin ya da göze batan yara izleriyle karşı karşıya kalınmaz. Meme dikleştirme ameliyatı için en iyi adaylar meme dokusunun çoğu meme altı kıvrımında bulunan ve/veya meme uçları meme alt kıvrımının altında kalan kadınlardır. Bu sorun her yaştan kadında görülebilse de hamilelik ve emzirme dönemlerinden sonra ya da ileri yaşlarda daha sık görülebilir.

Meme Dikleştirme Nasıl Yapılır?

Meme dikleştirme yani mastopeksi daha dengeli, genç görünen bir meme oluşturmak amacıyla memelerin kaldırılmasını ve sıkılaştırılmasını içeren bir meme estetiği ameliyatıdır. Meme dikleştirme, sarkmaya neden olan fazla derinin çıkarılması ve memeyi çevreleyen dokunun sıkılaştırılması yoluyla yeni bir şekil ve iyileştirilmiş meme konturuna destek verilmesiyle elde edilir.

Kadınların memelerinde zaman içerisinde bazı değişiklik olması normaldir. Memelerin sarkmasına neden olabilecek farklı etkenler vardır. Dolgunluk ve cilt elastikiyet kaybıyla ilişkili en yaygın nedenler şu şekilde sıralanabilir:

Gebelik

Emzirme

Dramatik kilo kaybı

Yaş

Yer çekimi

Genetik etkenler

Bu faktörler birçok kadının yaşamının doğal bir parçasıdır ve bazıları kaçınılmazdır. Meme dikleştirme prosedürü memelerin genç görünümünü geri kazanmasına ya da bu görünümü korumasına yardımcı olabilir. Yeni yapılan meme konturunun daha da iyileştirilmesi için meme büyütmeyle birlikte meme dikleştirme işleminin yapılması da söz konusu olabilir.

Meme dikleştirme ameliyatı ile bir kadının memelerinin yükseltilmesi ve sıkılaştırılmasından fazlası elde edilebilir. Bazı kadınlarda zaman içinde areola büyüyebilir. Areolanın boyutunun ve şeklinin meme dikleştirme ameliyatı sırasında iyileştirilmesi mümkündür.

Meme dikleştirme tek başına kadının memelerinin genel boyutunu değiştirmez ya da memenin üst kısmına dolgunluk kazandırmaz. Ancak yıllar içinde olduğundan daha genç ve daha dik bir meme profili oluşturarak kişinin figürünü gençleştirebilir. Meme dokusunun üst tabakasının büyütülmesi ya da dolgunluk kazandırılması için hastaya meme dikleştirme ameliyatı sırasında meme büyütme ya da meme küçültme işlemi yapılması da gündeme gelebilir.

Meme dikleştirme ameliyatında kullanılan teknikler meme küçültme ameliyatında kullanılan tekniklerle benzerlik gösterir. Meme dikleştirme genel anestezi altında uygulanan bir cerrahi prosedürdür. Ameliyattan 2 hafta önce kan sulandırıcı özelliğe sahip ilaçlar ile sigara kullanımı bırakılmalıdır.

Meme dikleştirme ameliyatında çoğunlukla meme başı çevresinde ya da memenin altındaki kıvrımda kesi yapılır. İnsizyon yapılacak yerin belirlenmesinde bireysel anatomi ve uygulanacak prosedürün kapsamı etkilidir. Bununla birlikte doktor insizyonu, ortaya çıkabilecek yara izlerini en aza indirecek bir konuma yerleştirmeye odaklanır.

Hasta özelinde belirlenen kesi yapıldıktan sonra memelerdeki fazla deri çıkarılır. Memeler yeniden şekillendirildiği gibi ihtiyaç görülmesi halinde meme ucu ve areola yeni konumuna yerleştirilir. Eğer meme dikleştirme ameliyatı meme büyütme ameliyatıyla kombine edilecekse memenin altına ya da göğüs duvarının altına meme implantı yerleştirilir. Prosedür tamamlandıktan sonra kesi, dikişlerle kapatılır. Çoğu zaman meme ucundan aşağı ve meme kıvrımı boyunca dikey bir çizgide uzanan kesiler yapılmaktadır. Meme dikleştirme ameliyatı uygulanan prosedürün kapsamına ve bir başka prosedürle kombine edilip edilmeyeceğine göre ortalama 2 ila 4 saat arasında tamamlanır.

Meme dikleştirme ameliyatından sonra ortaya çıkan hafif düzeyde ağrının giderilmesi için ilk birkaç günlük dönemde basit ağrı kesiciler kullanılabilir. Erken iyileşme döneminde yorucu aktivitelerden uzak durulmalıdır. İyileşme süreci kişi özelinde belirli etkenlere göre değişiklik gösterebilmekle birlikte ortalama 2 hafta içinde günlük aktivitelere dönmek mümkündür. Ameliyat bölgesinde ortaya çıkan ağrı, morluk ve şişlik ameliyattan sonraki birkaç hafta içinde kendiliğinden düzelir. Meme dikleştirme ameliyatından sonra elde edilen göğüslerin nihai şekli ve boyutu ameliyattan ortalama 2 ila 12 ay sonra ortaya çıkar.