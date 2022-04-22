Genel Sekreter Gündoğdu, Derince ve Körfez’de yatırımları inceledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince Derince ve Körfez’de yapımı devam eden hizmet noktalarını gezerek incelemelerde bulundu. Temaslarına Derince Cımbızdere Mesire Alanı’ndan başlayan Genel Sekreter Gündoğdu, 58 bin metrekare alanda yapılan ve bölgeye 40 bin metrekare nitelikli aktif yeşil alan kazandıran projenin Derince’nin güzelliğine güzellik katacağını ifade etti. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan ve ilgili teknik personellerin eşlik ettiği inceleme sırasında mesire alanında çalışan ekiplere kolaylıklar dileyip, Ramazan aylarını tebrik eden Genel Sekreter Gündoğdu, Derince Cımbızdere Mesire Alanı’nın şimdiden bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

“YEŞİL DOKUNUN KORUNMASINA ÖNEM VERİYORUZ”

Yaz aylarında hizmete girecek Derince Cımbızdere Mesire Alanı’nda detaylı bir incelemede bulunan Genel Sekreter Gündoğdu, “Büyükşehir Belediyesi olarak yeşil dokunun korunmasına ve yeşil alan varlığının arttırılmasına büyük önem veriyoruz. Bu doğrultuda arkadaşlarımız, daha önce vatandaşlar tarafından sadece piknik yapmak amacı ile kullanılan Derince Cımbızdere bölgesini mesire alanı haline getiriyor. Aileleriyle birlikte güzel vakit geçirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı Derince Cımbızdere Mesire Alanı’na bekliyoruz” diye konuştu.

“DENİZ KENARINDA HOŞÇA VAKİT GEÇİRİLECEK”

Genel Sekreter Gündoğdu ardından yine Derince ilçesinde yapımına başlanan Sağlıklı Yaşam Parkının proje alanını inceledi. Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’nin hemen yanında yapılacak parkın yapım süreciyle ilgili teknik personelden bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, son olarak Körfez Atalar Sahil Parkı’nda incelemelerde bulundu. Eski sahil parkında devam eden yenileme çalışmalarını yerinde gören ve buradaki çalışanlar ile sohbet eden Genel Sekreter Gündoğdu, Büyükşehir olarak Kocaeli’nin uzun sahil şeridine birçok park kazandırdıklarını, kazandırmaya da devam edeceklerini ifade etti. Buradaki çalışmalar ile ilgili Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Cenan Turan’dan bilgi alan Genel Sekreter Gündoğdu, yenilenen Körfez Atalar Sahil Parkı’nda vatandaşların bahar ve yaz aylarında deniz kenarında hoşça vakit geçireceğini söyledi.