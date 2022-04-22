22 Nis 2022 - 16:57- Asayiş G: 22 Nis 2022 - 16:58

FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı

Kartepe ilçesinde "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
FETÖ üyesi olmaktan aranan şüpheli yakalandı mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

22 Nis 2022 - 16:57 İHA Kocaeli- Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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Murtaza - Fetöş ile boy boy resimleri olan insanlar hükümetin her noktasında görev alıyor şuan

Onlar niye yakalanmıyor??

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 22 Nisan 18:15

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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