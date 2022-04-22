23 Nisan'da ulaşım ücretsiz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Toplu taşıma araçları e-komobil.com ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak. Öte yandan 200, 250, 250C, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olacak.