Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Toplu taşıma araçları e-komobil.com ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak. Öte yandan 200, 250, 250C, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olacak.
22 Nis 2022 - 17:00- Gündem Güncelleme: 22 Nis 2022 - 17:01
23 Nisan'da ulaşım ücretsiz
Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.