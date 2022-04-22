22 Nis 2022 - 17:00- Gündem G: 22 Nis 2022 - 17:01

23 Nisan'da ulaşım ücretsiz

Büyükşehir Belediyesi toplu taşıma araçları 23 Nisan'da ücretsiz hizmet verecek
23 Nisan'da ulaşım ücretsiz mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi' nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Büyükşehir toplu taşıma araçlarının ücretsiz hizmet vereceği belirtildi. Toplu taşıma araçları e-komobil.com ve kocaeli.bel.tr adreslerinde belirtilen pazar ve tatil günleri sefer saatlerine göre çalışacak. Öte yandan 200, 250, 250C, 250G ve 700 nolu hatlarda ise binişler ücretli olacak. 

22 Nis 2022 - 17:00 - Gündem

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