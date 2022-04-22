Fabrikanın üretim bölümünde çıkan yangın söndürüldü

Yangın, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 5. Kısım D-5009 Sokak üzerinde bulunan MPS Metal Plastik Sanayi Çember ve Paketleme Sistemleri İmalat ve Tic. A.Ş. isimli fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını fark eden çalışanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.