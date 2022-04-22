22 Nis 2022 - 19:48- Gündem G: 22 Nis 2022 - 19:49

Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi,  23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak

Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklar için unutulmayacak bir bayram yaşatacak

Çocukların belediyesi İzmit Belediyesi,  23 Nisan’ı coşkuyla kutlayacak mask

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocuklara unutamayacakları bir bayram programı hazırladı. 


İZMİT ÇOCUK SESLERİYLE ŞENLENECEK

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda etkinlikler saat 12.00’de yarışmalar, çocuk şarkıları ve mini disco ile İzmit Kent Meydanı’nda başlayacak. 23 Nisan Cumartesi günü kent meydanında tüm gün boyunca şişme oyun grupları, animasyon ekibi, pamuk şeker ve patlamış mısır ikramı ile çocuklar bayramın coşkusunu yaşayacak.


ÖDÜL TÖRENLERİ YAPILACAK

Saat 14.00’te İzmit Belediyesi Gülümse Çocuk Tiyatrosu “Örgü Sultan Buzul Prens ve Küs Küs Araba”  çocuk oyunu minik seyircilerle buluşacak. Daha sonra ise İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Dünya Çocuk Şiirleri Günü - 23 Nisan Temalı Şiir Okuma Yarışması ve İzmit Kent Konseyi tarafından düzenlenen Sevdiğim Spor Dalı konulu resim yarışmasının ödül törenleri yapılacak. 


BARIŞ MANÇO’NUN ÖLÜMSÜZ ESERLERİ SESLENDİRİLECEK

Kent meydanındaki etkinlikler İzmit Belediyesi Sanat Akademisi öğrencilerinin gösterileriyle devam edecek. Saat 17.00’de bale gösterisi ve hemen ardından Street Jazz gösterisiyle çocuklar sanat ile birlikte eğlencenin tadını çıkaracak. Gösterilerin ardından ise Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kent Orkestrası ve Sanat Akademisi Çocuk Korosu, “Barış Abi Şarkıları” adı altında Barış Manço’nun ölümsüz eserlerini seslendirecek.  


24 NİSAN’DA YÜZME YARIŞLARI DÜZENLENECEK

Bayram etkinlikleri kapsamında İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde çocukları spora teşvik etmek amacıyla 24 Nisan Pazar günü saat 15.00’te İzmit Belediyesi Kapalı Yüzme Havuzunda yüzme yarışları da düzenlenecek.

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22 Nis 2022 - 19:48 - Gündem

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