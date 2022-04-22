Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden "ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme" ve güneş paneli, konteyner gibi eşyaları satma vaadiyle 39 kişinin mağdur edilmesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ekipleri harekete geçti.
Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı, diğerleri emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.