Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 13 kişi tutuklandı

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Kocaeli merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 13'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, siber suçların men ve takibine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Sosyal medya hesapları ve internet siteleri üzerinden "ücretsiz evcil hayvan sahiplendirme" ve güneş paneli, konteyner gibi eşyaları satma vaadiyle 39 kişinin mağdur edilmesine ilişkin şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet ekipleri harekete geçti.

Teknik ve fiziki takip sonucu Kocaeli merkezli 5 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 şüpheli tutuklandı, diğerleri emniyette ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.