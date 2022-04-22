Hürriyet, “Halkevi binasının restorasyonuna talibiz"

Uzun yıllardır restore edilmeyi bekleyen İzmit Halkevi binasının onarım ve restorasyon çalışmaları belirsizliğini korurken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, yapının restorasyonuna talip olduğunu belirtti. Kocaeli Valiliğine resmi talepte bulunarak Halkevi binasının restorasyonu karşılığında İzmit Belediyesine tahsis edilmesini istediklerini kamuoyuna duyuran Başkan Hürriyet, “Malumunuz üzere kentimizin önemli tarihi ve sembol binalarından bir tanesi Halkevimizin ihalesi tekrar iptal oldu. İki yıl önce yapım ve tahsisi için sözlü olarak Sayın Valimize yaptığımız talebi, bu kez yazılı olarak yaptık.

“TALEBİMİZİ SÖZLÜ OLARAK İLETMİŞTİK”

13 Ekim 2020 tarihinde Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz makamımıza resmi bir ziyaret yaptığında kendisine sözlü olarak Halkevi binasını restorasyonu karşılığında İzmit Belediyesine tahsis edilmesi talebini iletmiştim. Biz bu yapının tekrar kentin kültür ve sanat çalışmaları için kazandırılmasını çok arzu ettiğimizi, atıl durumdan bir an önce kurtarılmasını istediğimizi ve restorasyonunun bütçemizce karşılanarak yeniden kentimize kazandırılmasıyla ilgili talebimizi sözlü olarak ilettik. Sayın Valimiz de Valilik eliyle yapılacağını söylemişti.

“İHALE EDİLDİ AMA YAPILAMADI”

2 yıllık süreçte de kent kamuoyunun da bildiği üzere birkaç kere ihale edildi ama yapılamadı. Bizim de bu süreç içerisinde belediyemizin kültür ve sanat faaliyetlerini yürüteceğimiz ve bizden önceki dönemde başlanmış ancak yarım bırakılmış Yenişehir Mahallesi’nde bir binamız vardı. Orayı da İzmit Belediyesi Sanat Merkezi olarak projesini revize etmiştik. Oraya da ciddi bir yatırım öngörmüştük. Yaklaşık 25-30 milyon civarında bir bütçe öngörmüştük.

“VATANDAŞLARIMIZIN TALEBİ ÜZERİNE”

Vatandaşlarımızdan da bize Halkevi binasının yeniden kente kazandırılması, restore edilmesi, atıl durumdan kurtarılmasıyla ilgili talepler geliyordu. Biz de o taleplere karşılık şöyle bir karar aldık. Dedik ki biz zaten kentin kültür ve sanat çalışmalarında merkez olabilecek bir proje çalışmıştık. Gerekirse bu projedeki bütçe yatırımımızın yolunu değiştirir, kaynağını değiştirir ve bu bütçeyi Halkevi binasını atıl durumdan, bakımsız durumdan kurtararak restorasyonunu yapabiliriz. Bu bütçeyi oraya değil Halkevi binasına kullanabiliriz düşüncesiyle bugün Valiliğimize resmi bir yazı gönderdik.

“30 MİLYONLUK YATIRIMIMIZI HALK EVİ’NE KAYDIRMAK İSTİYORUZ”

Resmi yazımızda şu ifadelere yer verdik: Tarihi öneme sahip Halkevi binası günümüzde bakımsız ve atıl kalmıştır. Belediyemiz tarafından ilçemizdeki kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek için Yenişehir Mahallesi’nde Sanat Merkezi projemiz bulunmaktadır. Ancak belediyemizce bu iş için ayrılan 25-30 milyon değerindeki bütçemizin Halkevi binasının restorasyonu için harcanarak bu binanın ilçemize kazandırılmasının daha önemli olduğunu düşünmekteyiz. Bu nedenle Tepecik Mahallesi 1024 Ada 9 No’lu parselde bulunan Halkevi binasının restorasyonunun belediyemizce yapılması şartıyla kurumumuza tahsisi için gereğini bilgilerinize arz ederiz.

“KURUMLAR OLARAK BERABER HAREKET ETME DUYGUSU İÇİNDEYİZ”

Sonuç olarak biz bütün kurumlarımızla dayanışma içerisinde, beraberce Halkevi binamızın tekrar atıl durumdan çıkartılıp restore edilmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa, vatandaşlarımızın da iletmiş olduğu talepler doğrultusunda gereğini yapmaya hazırız. Yenişehir Mahallesi’ndeki yatırımımızı Halkevi binamız için kaydırmaya hazırız. Bu konuda ilgili kurumlarımızın beraberce hareket etme duygusu içerisinde olması halinde restorasyonu karşılığında Halkevi binasının İzmit Belediyesine tahsisini talep etmekteyiz. Halkevi binasının restorasyonuna talibiz” ifadelerini kullandı.