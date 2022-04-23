Vedat Doğusel'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı

İMEAK DTO Kocaeli Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Doğusel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Doğusel mesajında şu ifadelere yer verdi: " Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi, Türk milletinin karakterinde bağımsızlık vardır. 23 Nisan 1920’de açılan Büyük Millet Meclisi de, bu bağımsızlık iradesinin temsil yeri, milli egemenliğin bu topraklar için vazgeçilmez olduğunu dosta düşmana haykırma iradesinin ortaya koyulmasıdır.

Öte yandan bu tarihi gün, Mustafa Kemal Atatürk tarafından Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak tüm dünya çocuklarına armağan edilmiştir. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlık ve egemenlik ışığının nesilden nesile coşkuyla aktarılmasını sağlamıştır.

Milli egemenlik ve demokrasi değeriyle büyüyen, bilgiyle donanmış çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarken, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm silah arkadaşlarını şükran ve minnetle anıyoruz."