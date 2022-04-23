Belsa esnafı isyan etti: Belsa otoparkı sahipsiz mi?

Gazetemizin Whatsap ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz Belsa Plaza otoparkının bakımsızlığından şikayet etti. Konuyla ilgili olarak, "Belsa otoparkı sahipsiz mi? 21 yıldır Belsa esnafı olarak bu otoparkı kullanıyoruz. Patlayan florasan ampülü bile değiştirmiyorlar. Gider borularından sürekli pis sular akıyor. Lütfen yetkililer sesimizi duysun."