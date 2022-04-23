Belsa esnafı isyan etti: Belsa otoparkı sahipsiz mi?

Gazetemizin Whatsap ihbar hattına ulaşan bir okuyucumuz Belsa Plaza otoparkının bakımsızlığından şikayet etti. Konuyla ilgili olarak, "Belsa otoparkı sahipsiz mi? 21 yıldır Belsa esnafı olarak bu otoparkı kullanıyoruz. Patlayan florasan ampülü bile değiştirmiyorlar. Gider borularından sürekli pis sular akıyor. Lütfen yetkililer sesimizi duysun."
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.