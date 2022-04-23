Gazetemizin Whatsap ihbar hattına ulaşan okuyucumuz pide fiyatıyla ilgili yaşadığı sorunu gazetemize anlattı. Konuyla ilgili olarak, " Pide almak için fırına gittim 2 pide aldım kasada 18 TL dediler ve ben de pide fiyatının 6 TL olduğunu söyledim. Fırında orta boy pide yapıldığını diğer pideden olmadığını söylediler. Vatandaş mecbur mu sizin büyük pidelerinizi almaya. Durumu Büyükşehir ve İzmit zabıtalarına ilettim ancak bizi ilgilendiren bir konu değil dediler. Biri Fırıncılar Odası'na biri de Ticaret İl Müdürlüğü'ne yönlendirdi. En üzüldüğüm şey ise, Büyükşehir'in reklamını yaptığı 153 çağrı merkezinin hiç bir şey yapamayacaklarını söyleyip. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün telefonunu vermesi. Vatandaşı düşünen kimse kalmamış." ifadelerini kullandı.