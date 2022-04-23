23 Nis 2022 - 11:17- Gündem G: 23 Nis 2022 - 11:18

"Vatandaşı düşünen kimse kalmamış"
"Vatandaşı düşünen kimse kalmamış" mask

Gazetemizin Whatsap ihbar hattına ulaşan okuyucumuz pide fiyatıyla ilgili yaşadığı sorunu gazetemize anlattı. Konuyla ilgili olarak, " Pide almak için fırına gittim 2 pide aldım kasada 18 TL dediler ve ben de pide fiyatının 6 TL olduğunu söyledim. Fırında orta boy pide yapıldığını diğer pideden olmadığını söylediler. Vatandaş mecbur mu sizin büyük pidelerinizi almaya. Durumu Büyükşehir ve İzmit zabıtalarına ilettim ancak bizi ilgilendiren bir konu değil dediler. Biri Fırıncılar Odası'na biri de Ticaret İl Müdürlüğü'ne yönlendirdi. En üzüldüğüm şey ise, Büyükşehir'in reklamını yaptığı 153 çağrı merkezinin hiç bir şey yapamayacaklarını söyleyip. İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nün telefonunu vermesi. Vatandaşı düşünen kimse kalmamış." ifadelerini kullandı.
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23 Nis 2022 - 11:17 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Vatansever - Yeni mi anladın

O ona gönderiyor öbürü buna gönderiyor 80 Li yıllardaki devlet memuru zihniyeti.

Ama normaldir çünkü gemi batıyor

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 11:30

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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