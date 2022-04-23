Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı

Olay, dün saat 12.00 sıralarında İzmit'te bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple bir çift tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde ismi öğrenilemeyen kadın, kocası T.K.’yi göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı. Tartışma seslerine gelen ve T.K.’nin durumunu gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisler, kocasını bıçaklayan ve firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.