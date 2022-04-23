Olay, dün saat 12.00 sıralarında İzmit'te bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebeple bir çift tartıştı. Tartışmanın büyümesi neticesinde ismi öğrenilemeyen kadın, kocası T.K.’yi göğsünden bıçaklayarak evden kaçtı. Tartışma seslerine gelen ve T.K.’nin durumunu gören komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polisler, kocasını bıçaklayan ve firar eden şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
23 Nis 2022 - 11:19- Asayiş Güncelleme: 23 Nis 2022 - 11:22
Kocasını göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı
İzmit'te kocası ile tartışan bir kadın, eşini göğsünden bıçaklayarak kayıplara karıştı. Olay yerine gelen ekipler yaralı şahsı hastaneye götürürken polisler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.