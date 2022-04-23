Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Kandıra istikametine giden 41 ADM 740 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü Recep Çalık, direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. İlk olarak İ.İ. idaresindeki 06 BBL 752 plakalı karayollarına ait araca çarpan Recep Çalık idaresindeki araç, daha sonra Sabri Çakıroğlu kontrolündeki 41 AHA 803 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüler Sabri Çakıroğlu ile muhtar Recep Çalık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Volkswagen marka araçta yolcu olarak bulunan İlknur Çakıroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Recep Çalık’ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
23 Nis 2022 - 11:21- Asayiş Güncelleme: 23 Nis 2022 - 12:06
Feci kaza araç kamerasına yansıdı
Kandıra'da dün meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği anlar ve sonrasında yaşananlar araç kamerasına yansıdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Paşa - Abi beyaz araç surücüsü nereye bakıyor, uyudumu, kalp krizimi, geçirdi., direksiyonda bayildimi, zaten şeridinden çıkmış, karşı şeride geçmiş kamera olan arabayı sıyırmış mazallah Allah korumuş kamera olan aracı, demekki arkadan gelen araca vurdu Allah rahmet eylesin, aşırı sürat ve dikkatsizlik böyle üzücü olaylara sebep oluyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.