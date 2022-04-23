23 Nis 2022 - 11:25- Gündem G: 23 Nis 2022 - 11:31

Başiskele'de 456 m² arsa içerisinde eve mahkemeden satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Başiskele'de 456 m² arsa içerisinde eve mahkemeden satılık

23 Nis 2022 - 11:25 - Gündem

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