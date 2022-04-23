Bakım onarım ve kauçuk zemin kaplama işi yaptırılacak

Muhtelif Parklarda Bakım-Onarım ve Kauçuk Zemin Kaplama Yapım İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...