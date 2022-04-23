Coşkulu 23 Nisan kutlaması

23 Nisan TBMM’nin açılışının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ilan edilmesinin 102’inci yılı Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinlikler ile kutlandı. Yahya Kaptan Ortaokulu Öğrencileri tarafından organize edilen etkinliğine Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin Candemir, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“ÇOCUKLARA DOĞRULUĞU ÖĞRETİN”

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, “TBMM’nin açıldığı 23 Nisan 1920, ‘egemenlik kayıtsız şartsız milletindir’ şiarını dünyaya İlan ettiğimiz tarihtir. Bu gün, bağımsızlığa giden yolun öncüsü olmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 102 yıldır olduğu gibi milli iradenin tecelligahı olmaya devam edecektir. Bu dönüm noktası tarihin Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilmesi de çocuklarımıza verilen önemi göstermektedir. Siz değerli anne, babalar çocuklarımıza saldırmayı değil sakin kalmayı, yorulduklarında adımlar atabilmeyi, vefayı, sadakati, doğruluğu öğretin. Tüm dünya çocuklarının bu bayramını gönülden tebrik ediyorum” dedi.

BİRİNCİLERE ÖDÜL

Birincilere ödüllerini Kocaeli Vali Yardımcısı Abdul Rauf Ulusoy takdim etti. Resim yarışmasında birinci olan öğrenci Karamürsel Uçan Balon Anaokulundan Buğlem Cansu Karakurt, Şiir yarışmasında birinci olan öğrenci Gölcük Şehit Bülent Albayrak İlkokulundan Ali Faruk Sarıca,Kompozisyon yarışmasında birinci olan öğrenci Gebze Emlak Konutları Alpaslan Ortaokulundan Fatma Zehra Daş.

İKİNCİLER ÖDÜLÜNÜ YALÇIN’DAN ALDI

İkincilere ödüllerini Deniz Eğitim ve Öğretim-Garnizon Komutanlığı Temsilcisi Deniz Piyade Albay Bedri Yalçın takdim etti. Resim yarışmasında ikinci olan öğrenci Körfez Mimar Sinan İlkokulundan Erva Ermiş, Şiir yarışmasında ikinci olan öğrenci Çayırova Ahmet Yesevi İlkokulundan Ayaz Turab Çukay, Kompozisyon yarışmasında ikinci olan öğrenci Kartepe Kocaeli Sınav Koleji Şahin Ortaokulundan Ömer Kutay Cebeci.

ÜÇÜNCÜLERE ÖDÜL

Üçüncülere ödüllerini Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak takdim etti. Resim yarışmasında üçüncü olan öğrenci İzmit Yarbay Refik Cesur İlkokulundan Zeynep Duru Sönmez, Şiir yarışmasında üçüncü olan öğrenci Kandıra Zafer İlkokulundan Turab Geçkin, Kompozisyon yarışmasında üçüncü olan öğrenci Kandıra Yusufça Şehit İrfan Yaman Ortaokulundan Yunus Emre Yıldız.