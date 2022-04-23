Başka yolu yok!

Bandırma galibiyeti ve Menemen beraberliğinin ardından son 2 maçta 4 puan toplayan ancak kırmızı bölgenin dışına kendisini atamayan Kocaelispor sezonun en kritik maçlarından birisine çıkıyor. Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan yeşil siyahlıların hata lüksü yok. Kocaeli Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak olan maçı Ordu’dan Adem Cinek yönetecek. TRT Spor ve BeIN Max1’den yayınlanacak olan maçta biletler 5 liradan satışa sunuldu.

TAŞ DÖNDÜ, RASHEED VE PEREIRA YOK

Teknik Direktör Fırat Gül’ün gelmesi ile birlikte oyunu belirgin şekilde toparlanan Kocaelispor’da nefesler tutuldu. 37 puanla ateş hattında kalmaya devam eden yeşil siyahlılar Manisa Futbol Kulübü’nü mağlup edip son 4 maça biraz daha kafa rahatlığı ile girmek istiyor. Cezalı olan Rasheed ve sakatlığı süren Pereira dışında eksiği bulunmayan takımda Mehmet Taş’ın cezası sona erdi, Musa Nizam’ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.

MUHTEMEL 11

Fırat Gül’ün Manisa karşısındaki 11’i merak ediliyor. Buna göre kalede Korcan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum, Berkay ya da Musa, önlerinde Mehmet Taş, Diop ya da İlyas Kubilay, kanatlarda Benhur ve Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

İÇERİDE 25 PUAN TOPLADIK

Kocaelispor bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İç sahada 20 gol atan yeşil siyahlılar 21 gol yedi ve 25 puan topladı. Manisa Futbol Kulübü ise 16 deplasman maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Dış sahada 18 puan toplayan yeşil siyahlılar 15 gol attı, 18 de gol yedi.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

MANİSA FK

STAT: Kocaeli

HAKEMLER: Adem Cinek, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik

SAAT: 16.00

HAVA: 26 derece – parçalı

YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN Sports

KOCAELİSPOR

KORCAN ÇELİKAY

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

MAZLUM DEMİR

BERKAY YA DA MUSA

MEHMET YA DA MANDJECK

DIOP YA DA İLYAS

BENHUR KESER

SAMED ALİ KAYA

DIMITRIS KOLOVOS

BABACAR GUEYE

MANİSA FK

BİRKAN TETİK

MARVIN GAKPA

HAKAN BARIŞ

SELİM ILGAZ

NINO KOUTER

LOICK LANDRE

DEMBA DIALLO

MUHAMMET ŞAHİN

OGNJEN OZEGOVIC

YASİN PEHLİVAN

ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU