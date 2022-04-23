Başka yolu yok!

Bandırma galibiyeti ve Menemen beraberliğinin ardından son 2 maçta 4 puan toplayan ancak kırmızı bölgenin dışına kendisini atamayan Kocaelispor sezonun en kritik maçlarından birisine çıkıyor. Manisa Futbol Kulübü’nü konuk edecek olan yeşil siyahlıların hata lüksü yok. Kocaeli Stadı’nda yarın saat 16.00’da başlayacak olan maçı Ordu’dan Adem Cinek yönetecek. TRT Spor ve BeIN Max1’den yayınlanacak olan maçta biletler 5 liradan satışa sunuldu.
TAŞ DÖNDÜ, RASHEED VE PEREIRA YOK
Teknik Direktör Fırat Gül’ün gelmesi ile birlikte oyunu belirgin şekilde toparlanan Kocaelispor’da nefesler tutuldu. 37 puanla ateş hattında kalmaya devam eden yeşil siyahlılar Manisa Futbol Kulübü’nü mağlup edip son 4 maça biraz daha kafa rahatlığı ile girmek istiyor. Cezalı olan Rasheed ve sakatlığı süren Pereira dışında eksiği bulunmayan takımda Mehmet Taş’ın cezası sona erdi, Musa Nizam’ın son durumu ise maç saatinde belli olacak.
MUHTEMEL 11
Fırat Gül’ün Manisa karşısındaki 11’i merak ediliyor. Buna göre kalede Korcan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Mazlum, Berkay ya da Musa, önlerinde Mehmet Taş, Diop ya da İlyas Kubilay, kanatlarda Benhur ve Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.
İÇERİDE 25 PUAN TOPLADIK
Kocaelispor bu sezon evinde oynadığı 15 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 6 yenilgi aldı. İç sahada 20 gol atan yeşil siyahlılar 21 gol yedi ve 25 puan topladı. Manisa Futbol Kulübü ise 16 deplasman maçında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı. Dış sahada 18 puan toplayan yeşil siyahlılar 15 gol attı, 18 de gol yedi.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
MANİSA FK
STAT: Kocaeli
HAKEMLER: Adem Cinek, Oğuz Kağan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik
SAAT: 16.00
HAVA: 26 derece – parçalı
YAYINLAR: TRT SPOR, BeIN Sports
KOCAELİSPOR
KORCAN ÇELİKAY
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
MAZLUM DEMİR
BERKAY YA DA MUSA
MEHMET YA DA MANDJECK
DIOP YA DA İLYAS
BENHUR KESER
SAMED ALİ KAYA
DIMITRIS KOLOVOS
BABACAR GUEYE
MANİSA FK
BİRKAN TETİK
MARVIN GAKPA
HAKAN BARIŞ
SELİM ILGAZ
NINO KOUTER
LOICK LANDRE
DEMBA DIALLO
MUHAMMET ŞAHİN
OGNJEN OZEGOVIC
YASİN PEHLİVAN
ÇAĞRI GİRİTLİOĞLU
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.