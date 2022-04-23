Berre’nin ilk talimatı kütüphane oldu

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle başkanlık makamını İzmit Farabi İlkokulu 4. Sınıf öğrencisi Berre Yıldız’a devretti. Başkan Koltuğuna oturan 4. Sınıf öğrencisi Berre Yıldız, Okul Müdürü Hamit Sevinç, Öğretmeni Göksel Ece ve beraberinde ki heyetin talepleri olan İzmit Farabi İlkokulu’na kütüphane yapılması isteğini de geri çevirmeyerek gerekenin yapılacağını söyledi. Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal’ı makamdan telefonla arayan Başkan Berre Yıldız, gerekenin yapılması talimatını verdi.

GÖREV VE SORUMLULUKLARI İLE İŞLEYİŞİ HAKKINDA BİLGİ ALDI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile bu koltuğu kendisine verdiği için Başkan Büyükakın’a teşekkür eden Berre, belediyelerin görev ve sorumlulukları ile işleyişi hakkında bilgi aldı. Berre Yıldız ayrıca, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal’ı bir kez daha arayarak, İzmit Farabi İlkokulu’na giden öğrencilerin Anıtkabir’e gidebilmeleri için araç verilmesini talebinin de yerine getirilmesi talimatını verdi.

“ÇOCUKLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Birliktelikte duygularını ifade eden Başkan Büyükakın ise, “Çocuklar bizim geleceğimiz. Onlara daha aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışıyoruz. Bir kez daha Milli iradenin tecelligâhı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 102. yıl dönümünü bir kez daha kutlarken bugünü Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak hediye eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve onun kahraman silah arkadaşlarını bir kez daha saygıyla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun” şeklinde konuştu. Başkan Büyükakın, temsili olarak belediye başkanlığı koltuğuna oturan Berre Yıldız’a çeşitli hediyeler vermeyi de ihmal etmedi.