Manisa FK nasıl bir takım?

Kocaelispor’un rakibi Manisa Futbol Kulübü’nü tanıyalım.

İYİ BAŞLADILAR, KÖTÜ DEVAM ETTİLER

Geride bıraktığımız sezon Kocaelispor’un yer aldığı grupta sezonu erken bitiren haftalar öncesinden 1. Lig’e yükselen Manisa Futbol Kulübü yeni sezona da Serkan Özbalta yönetiminde başladı ve ilk 3 maçta 9 puanı cebine koydu. Ancak sonraki süreçte üst üste puan kayıpları yaşayan siyah beyazlılar sonraki 9 maçta sadece 1 puan topladı.

TURGAY ALTAY GELDİ

10. hafta itibari ile takım Turgay Altay’a emanet edildi. Altay süreci Manisa için hayli verimli geçti. Krizden çıkan takım 23 maçta 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi elde etti. Topladığı 46 puanla yedinci sırada yer alan Manisa ekibi Eyüp’ün bay geçtiği haftada İstanbul takımı ile arasındaki puan farkını 2’ye indirmek için sahadaki yerini alacak.

FRANSIZ GAKPA’NIN 7 GOLÜ VAR

Son maçında ligden düşen Balıkesir’i Gakpa, Tabekou ve Okan Eken’in golleri ile 3-0 mağlup eden takım 32 maç sonunda 38 gol attı 36 da gol yedi. Takımın en golcü ismi Fransız Marvin Gakpa’nın 26 lig maçında 7 golü bulunuyor. Öte yandan Okan Eken 6, adı Kocaelispor ile de geçen devre arası transferi Erhan Çelenk’in 4, Tabekou’nun da 3 golü bulunuyor.

SON 5 MAÇTA 10 PUAN TOPLADILAR

Ofans hattı ile dikkat çeken Manisa’da kanatlarda Erhan ve Gakpa, ileride de değişmeli olarak Ozegovic, Çağrı ve Okan sahaya çıkıyor. Kenar organizasyonları ve savunma arkasına uzatılan uzun toplarla skora gitmeye gayret eden Manisa FK savunmada da özellikle son haftalarda toparlandı. Son 5 maçta kalesinde 3 gol gören Ege ekibi bu süreci 10 puanla kapattı ve Play-Off’a yaklaştı. Kocaelispor’un özellikle kontra ataklar ve basit bireysel hatalar karşısında oldukça dikkat etmesi gerekiyor.