“Cezaevinde olması gerekenler İçişleri Bakanı yapılmış”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki mülteci tartışması devam ediyor. Süleyman Soylu isim vermeden Ümit Özdağ’ı hedef alarak, “Tımarhanede olması gereken adamlar bugün '900 bin Suriyeli vatandaş yapıldı' diyor” ifadelerini kullandı. İkili arasındaki atışmalar devam ederken Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık yazılı bir basın açıklaması yaparak Süleyman Soylu’ya yüklendi. Çalık açıklamasında, “vatana ihanet suçundan cezaevinde olması gerekenlerin İçişleri bakanı yapılmış” ifadelerini kullandı.

“CEZAEVİNDE OLMAKSI GEREKENLER İÇİŞLERİ BAKANI YAPILMIŞ”

AKP İçişleri Bakanı bizi hiç şaşırtmıyor diyen Çalık, “Sayın Süleyman Soylu eksik milli bilinci ve milli menfaat tespiti konusunda ihanete varan cehaleti ile her zamanki yerinde emperyalizmin masasında oturuyor. Türk Milletinin demografik yapısını bozarak ülkemizi örtülü istilaya açan küresel vampirlerin ağzı ile konuşmaktan da bir an olsun geri durmuyor” dedi. Biz de kendisine diyoruz ki; Ülkemizin demografik yapısını bozan Türkiye de vatana ihanet suçundan cezaevinde olması gerekenlerin İçişleri bakanı yapılmış olduğunu Türk Milletine ispat etmektesin” dedi.

“SÜLEYMAN SOYLU KOCAELİ HALKINA YALAN SÖYLÜYOR”

Soylu’ya yüklenmeye devam eden Çalık, “Suriyelilerin Türkiye’de nüfusun demografik yapısını bozmaması için ‘seyreltme’ uygulandığını açıklamıştı. Suriyelilerin bir mahallede gettolaşmalarına müsaade edilmeyeceğini yabancı nüfusun mahalle nüfusunun yüzde 25’ini aşmasına izin verilmeyeceğini 16 Büyükşehir’in Suriyelilere kapatıldığını söylemişti. Biz Zafer Partisi Kocaeli il başkanlığı olarak İçişleri bakanı Sayın Soylu’nun açıklamaları, Türk Milletinin gazını almaya yönelik ucuz göz boyama taktiği olduğunu söyleyerek hükümetimizin Suriyelileri geri gönderme gibi bir düşüncelerinin asla bulunmadığını görülsün istemiştik.

“500 AİLYE OTURMA İZNİ VE VATANDAŞLIK”

Bugün Göç idaresi Başkanlığı söylemlerimizi haklı çıkartmış, başkanlık yaptığı açıklamada Kocaeli’nde yaşayan Suriyeli sayısında artışların devam ettiği İzmit’te ki Suriyeli Sayısının 56 Bin 717 ye yükseldiğini açıklamış, bağlı oldukları bakanlığının başındaki adam olan Süleyman Soylu’yu yalanlamak ile kalmayıp üzerine Kocaeli de yaşayan 500’e yakın Suriyeli aileye oturma izni ve vatandaşlık verildiğini bilgisini Kocaeli kamuoyu ile paylaşmıştır” şeklinde konuştu.

“SEÇİM SANDIĞINA BENİMLE Mİ GİDECEK”

Çalık, “Sayın Soylu orada bir dur; Kendilerine oturma izni ve vatandaşlık verdiğiniz, kendi ülkesinden kaçarak topraklarını ve namuslarını Suriye de bırakan arkalarına bakmadan vatanlarından kaçan, vatan toprakları ve namusları kirletilirken Türk sahillerinde nargile içerek Türk kadınlarımızı taciz eden Suriyeliler benim ülkemin ve benim şehrimin kaderinin belirlemesin de hak sahibi olacak ve seçim sandığına benim ile birlikte gidecek öyle mi?

“EŞEK HALEPTEN GELENE KADAR SURİYELİLERİ DÖVERLER”

Kendi ülkesinin toprağını ve namusunu korumasını bilmeyen savaş kaçkını vatansızları bizim ülkemiz ve yaşadığımız kentin kaderini belirlemesine, Türk Milleti seyirci kalacağını mı zannediyorsunuz? Türk evlatları, eğer Suriyeli vatansızların Türk Milletinin kendi geleceğini belirlemesinde önlerine koyulan seçim sandıklarının etrafında Suriyeli savaş kaçkınlarını görürlerse onları Eşek Halep’ten gelene kadar döver bedeli neyse de öder. Yaşanılacak olayları öngörmek için kahin olmaya da gerek yoktur. Türkiye Türklerindir. Yüce Türk Milleti kaderinin belirlenmesini Suriyeli vatansızlara bırakmayacaktır” dedi. nSerhat GÜNEŞ