Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Mesajında “Atatürk’ün emanetine sahip çıkmak vatan borcudur” diyen Hüseyin Baş ‘huzur, kardeşlik ve bereket dolu daha nice bayramlara ulaşmak dileğiyle...” temennisinde bulundu.

BTP Lideri 23 Nisan mesajında şu ifadeleri kullandı; “Tarihimizin anlamlı günlerinden birini daha yaşıyoruz. Bugün bağımsızlığımızın simge günü, bugün ulusal kurtuluş savaşımızı yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) açılışının 102. Yıl dönümü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Her şeyin bitti dendiği bir manzarada, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ parolasıyla yolan çıkan Mustafa Kemal Atatürk bize bir vatan kazandırdı.

Parsel parsel bölüşülmüş, dört bir yanından işgal edilmiş bu vatanı istiklaline kavuşturup Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kuran Atatürk’ü ve tüm ecdadımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Geldiğimiz noktada bize düşen bu kutsal emanete sahip çıkmaktır. Bu bir vatan borcudur. Bu emanete sahip çıkmak ise hamasi sözlerle değil, ancak sağlam bir iman ve gerçekçi projelerle mümkündür. Bu yönüyle Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Mustafa Kemal Atatürk’ün emanetine sahip çıkacak yegâne adrestir.

“İstiklalin tamamiyeti ancak istiklal-i mali (ekonomik bağımsızlık) ile mümkündür” diyen Atatürk’ün izinden giden BTP, bağımsız ve güçlü Türkiye’nin teminatıdır. Ebedi liderimiz Prof. Dr. Haydar Baş’ın ortaya koyduğu Milli Ekonomi Modeli, Atatürk’ün işaret ettiği ekonomik bağımsızlığın tek yoludur. Gayri milli politikalar milletimizi zam batağının içine sokmuştur. Bugün çarşı pazarda görülen fiyatlar, özellikle büyükşehirlerdeki ev kiraları insanımızı kara kara düşündürmektedir.

Çok az bir kesim büyük bir bolluk içinde yaşarken milletimizin tamamına yakını ve özellikle de asgari ücretli kesim, ağır bir ekonomik baskı içindedir. Bu durumdan kurtulmak ancak ülke kaynaklarının yabancılardan alınıp bu ülkenin insanına verilmesiyle mümkündür. Bu yönüyle Milli Ekonomi Modeli hem devletimizin hem de tek tek bireylerin ekonomik bağımsızlığının tek yoludur.

Çocuklarımıza ulusal egemenliğine sahip bir vatan bırakmak için, ‘Atatürk vatandır’ diyen Prof. Dr. Haydar Baş’ın çizdiği Milli Ekonomi Modeli, Atatürk ve Ehl-i Beyt eksenli rotayı takip etmek zaruridir. BTP de bunun yapılacağı yerin adıdır. Bu vesile ile milletimizin 23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı tebrik ederim.

Huzur, kardeşlik ve bereket dolu daha nice bayramlara ulaşmak dileğiyle...”