İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri büyük bir keyifle devam ediyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı etkinlikleri birbirinden renkli görüntülerle devam ediyor. İzmit Belediyesi önünde yapılan etkinliklere mahalle sakinleri ve çocuklar yoğun katılım gösterirken birbirinden keyifli dakikalar yaşandığı etkinliklerde özellikle çocuklar gönüllerince eğlendi.

SIRADAKİ DURAK DOĞU KIŞLA GENÇLİK PARKI

Yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Meddah Hikâyeleri, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösterilerin İzmitlilerle buluştuğu Ramazan ayı etkinlikleri 30 Nisan tarihine kadar coşkuyla devam edecek. İftardan sonra saat 20.45’te başlayan etkinliklerde sıradaki durak Doğu Kışla Gençlik Parkı olacak.