İzmit Belediyesi Ramazan etkinlikleri büyük bir keyifle devam ediyor

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı etkinlikleri birbirinden renkli görüntülerle devam ediyor. İzmit Belediyesi önünde yapılan etkinliklere mahalle sakinleri ve çocuklar yoğun katılım gösterirken birbirinden keyifli dakikalar yaşandığı etkinliklerde özellikle çocuklar gönüllerince eğlendi.
SIRADAKİ DURAK DOĞU KIŞLA GENÇLİK PARKI
Yarışmalar, tiyatro gösterileri, Karagöz ile Hacivat, Meddah Hikâyeleri, Nasrettin Hoca ile Ramazan Hikâyeleri ve Aşuk ile Maşuk gibi gösterilerin İzmitlilerle buluştuğu Ramazan ayı etkinlikleri 30 Nisan tarihine kadar coşkuyla devam edecek. İftardan sonra saat 20.45’te başlayan etkinliklerde sıradaki durak Doğu Kışla Gençlik Parkı olacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.