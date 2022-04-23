Başkan Hürriyet, üniversite öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldu

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği bölümü öğrencilerinin iftar sofrasına konuk oldu. Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu ve Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci’nin de bulunduğu iftarda Başkan Hürriyet, öğrencilerle yakından ilgilendi. Birlikte iftar yaptığı öğrencilerin sorularına ve sorunlarına kulak veren Başkan Hürriyet, İzmit Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini kaydetti.

ÖĞRENCİLER FATMA ABLALARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Kocaeli Üniversitesi öğrencileri de iftar sofralarına konuk olduğu için Fatma Ablalarına teşekkür etti. Üniversite öğrencileri, okul hayatları ve kariyerleri ile ilgili hedeflerini Fatma Ablalarıyla paylaştı. Başkan Hürriyet, yemek sonrası birlikte çay içtiği öğrencilere yeniden bir araya gelme sözü verdi.