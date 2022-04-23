23 Nis 2022 - 12:52- Gündem G: 23 Nis 2022 - 12:56

Ahmet Özmet hayatını kaybetti
Ahmet Özmet hayatını kaybetti mask

Darıca’da oturan ve geniş bir kesim tarafından tanınan Ahmet Özmet vefat etti. CHP geçmiş dönem belde başkanlığı ve uzun yıllar il yöneticiliği yapan Ahmet Özmet’in vefatı başta ailesi olmak üzere CHP'lileri de yasa boğdu. Özmet bugün ikindi namazına müteakip Darıca Merkez Camii'nden kaldırılarak toprağa verilecek.

23 Nis 2022 - 12:52 - Gündem

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