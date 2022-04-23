İGSAŞ, 23 Nisan’ı “Çocuk Şenliği” ile kutladı

Türk tarımının öncüsü İGSAŞ, eğitime ve çocuklara verdiği önemi ortaya koyan sosyal sorumluluk çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında İGSAŞ ortaokulunda çocuk şenliği düzenleyen şirket, çocukların bayram sevincine ortak oldu.

İGSAŞ çalışanları ve çocuklarının da katılım sağladığı şenlikte, şişme oyun parkı, yüz boyama, balon katlama, müzikli eğlence, palyaço gösterisi ve sürpriz yarışmalarla çocuklar mutluluk ve coşkuyla kendilerine armağan edilen bu bayramı kutladılar. Etkinlikte 23 Nisan temalı resim yarışmasının sonuçları da açıklandı. İlkokul ve ortaokul olmak üzere iki ayrı kategoride düzenlenen ve 72 öğrencinin katıldığı resim yarışmasında dereceye girenler, Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından oluşturulan jüri tarafından belirlendi.

Etkinlikte bir konuşma yapan İGSAŞ Genel Müdürü İlkay Ünal, ‘’Çocuklarımızla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyorum. Yola çıktığımız ilk günden bu yana eğitilmiş insan gücünün bir toplumun en zengin hazinesi olduğunun bilinciyle çalışmalarımıza yön veriyoruz. Ülkemizin geleceği gençlerimize ve çocuklarımıza emanet, onların nitelikli birer birey olması, kültürel değerlerle donanımlı olması önemsediğimiz konular arasında. Kurum olarak ülke ekonomisine önemli katma değerler sağlarken çocuklarımızın geleceği için de elimizi taşın altına koymaya hazır olduğumuzu da bir kez daha belirtmek isterim. Bundan tam 102 yıl önce önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni kurmasıyla egemen, demokratik bir ülke olmamız yolundaki ilk adım atıldı. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkarak geleceğe hep birlikte daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyorum” dedi.