Darıca düşmezse 500 bin lira prim

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, son 3 haftadaki maçların ardından ligde kalmayı başarabilirse futbolculara prim verilecek. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, ligin bitimine 3 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.

FUTBOLCULARA 500 BİN LİRA PRİM

Arif Gülen, yaptığı toplantıların ardından pazar günü oynanacak İskenderun maçının önemini vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gülen, "Darıca Gençlerbirliğimizin tesislerine giderek, tüm futbolcu ve teknik ekibimizle gece yarısına kadar grup grup toplantılar yaptım. Kendilerine güvenimin tam olduğunu lakin bu haftadan başlayarak puan kaybının telafisinin olmayacağını söyledim. İskenderun maçının şölene dönüşeceğini vurguladım. Tüm şehrin kenetleneceği bu süreçte, hata yapma kredimizin olmadığını belirtip, futbolculara son üç maçın priminin 500 bin lira olduğunu açıkladım" dedi.