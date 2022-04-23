Darıca düşmezse 500 bin lira prim

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, son 3 haftadaki maçların ardından ligde kalmayı başarabilirse futbolculara prim verilecek. TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, ligin bitimine 3 hafta kala 34 puanla 17. sırada yer alıyor.
FUTBOLCULARA 500 BİN LİRA PRİM
Arif Gülen, yaptığı toplantıların ardından pazar günü oynanacak İskenderun maçının önemini vurguladı. Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Gülen, "Darıca Gençlerbirliğimizin tesislerine giderek, tüm futbolcu ve teknik ekibimizle gece yarısına kadar grup grup toplantılar yaptım. Kendilerine güvenimin tam olduğunu lakin bu haftadan başlayarak puan kaybının telafisinin olmayacağını söyledim. İskenderun maçının şölene dönüşeceğini vurguladım. Tüm şehrin kenetleneceği bu süreçte, hata yapma kredimizin olmadığını belirtip, futbolculara son üç maçın priminin 500 bin lira olduğunu açıkladım" dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.