23 Nis 2022 - 17:00- Gündem G: 23 Nis 2022 - 17:06

SEDAŞ ve SEPAŞ satılıyor! Şimdiden 3 talipli var

Doğu Marmara bölgesinde yaklaşık 1 milyon aboneye yönelik faaliyet gösteren SEDAŞ ve SEPAŞ satılıyor. Bir süredir kulislerde dolaşan iddianın kesinleşmesi sonrası 3 firmanın satın alma için teklif verdiği öğrenildi
SEDAŞ ve SEPAŞ satılıyor! Şimdiden 3 talipli var mask

Kocaeli, Bolu, Sakarya ve Düzce illerinde elektrik dağıtım işini üstlenen SEDAŞ ile ilgili enerji sektörü kulislerinde son günlerde sıklıkta dile getirilen iddia gerçek çıktı. SEDAŞ ve SEPAŞ’ın bir süredir satışta olduğu ve bazı firmanın alıcı olarak görüşmeler yaptığı yönündeki iddialar kesinlik kazanı. AKCEZ enerji tarafından 600 milyon Dolar’a özelleştirilen SEDAŞ ve SEPAŞ resmen satışa çıkarıldı. 27 Nisan’da yapılması beklenen görüşmelerde İZGAZ’ı da satın alan Palmet, Torunlar ve Çalık Grubu’nun teklif vermesi bekleniyor.

TORUNLAR SATIN ALMA TEKLİFİNİ DÜN GÖNDERDİ

SEDAŞ ve SEPAŞ’ın satış kararının ardından Torunlar Grubuna ait olan Torunlar Enerji, KAP’a açıklama yaparak SEDAŞ ve SEPAŞ’ı satın almak için başvuracağını açıkladı. Torunlar Enerji tarafından KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulunun 21.04.2022 tarihli toplantısında; nakit varlıkların stratejik hedeflerimiz doğrultusunda kullanılması, doğal gaz dağıtım sektörünün yanı sıra elektrik dağıtım ve satış sektörlerinde de faaliyette bulunmanın yaratacağı sinerjiden yararlanılması amacıyla elektrik dağıtım ve satış sektörüne yatırım yapılmasına, İki milyon abone ile Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce illerinde faaliyet gösteren Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. ve Sakarya Elektrik Perakende Satış A.Ş.'nin ana ortağı olan AKCEZ Enerji Yatırımları San.ve Tic.A.Ş.'nin paylarının alımı için, Şirketimiz payının %49'u aşmaması kaydıyla Torunlar Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile birlikte müştereken teklif verilmesine karar verilmiş ve satın alma teklifi 22.04.2022 tarihinde gönderilmiştir” ifadeleri kullanıldı.

3 FİRMADAN TEKLİF

Aynı zamanda Çalıklar Grubu ve İZGAZ’ı satın alan Palmet Enerji’nin de Sedaş ve Sepaş’ı satın almak için teklif vereceği öğrenildi. Teklifler ise 27 Nisan Çarşamba günü AKCEZ’e sunulacak. Türkiye Elektrik Dağıtım Sistemi’nde özelleştirme çalışmaları 2004 yılında başladı. 02.04.2004 tarih ve 2004/22 sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu Kararı ile pek çok bölgede elektrik dağıtım işi özelleştirme kapsam ve programına alındı. Türkiye 21 elektrik dağıtım bölgesine ayrıldı. Kocaeli’de hizmet veren Körfez EDAŞ ile Sakarya EDAŞ birleştirildi ve SEDAŞ olarak hizmet verecek yeni bir bölge oluşturuldu. SEDAŞ 2008 yılında satışa özelleştirilmek üzere satışa çıkarıldı.

CEZ ENERJİ ÇEKİLİYOR

SEDAŞ’ın yüzde 100 hissesini 1 Temmuz 2008 tarihinde Akkök-Akenerji-CEZ Konsorsiyumu olan AKCEZ tarafından 600 milyon dolara satın alınmıştı. 2009 yılının şubat ayında, 13 sene önce SEDAŞ özel bir şirket olarak hizmet vermeye başladı. CEZ Enerji’nin Türkiye Piyasasından çekilme kararı sonrası satış fikrinin ortaya çıktığı ifade ediliyor.

23 Nis 2022 - 17:00 Kocaeli- Gündem

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