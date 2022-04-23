Başarılar Tuba !

Karate 1 Premier Ligi'nde mücadele edecek olan milli sporcularımız arasında yer alan İzmitli şampiyonumuz Kozluklu Tuba Yakan ve Ömer Abdurrahim Özer bugün Tatamiye çıkıyor. Tüm kent olarak bizler de sporcularımıza başarılar diliyoruz.