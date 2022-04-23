23 Nis 2022 - 17:09- Spor G: 23 Nis 2022 - 17:10

Başarılar Tuba !
Başarılar Tuba ! mask

Karate 1 Premier Ligi'nde mücadele edecek olan milli sporcularımız arasında yer alan İzmitli şampiyonumuz Kozluklu Tuba Yakan ve Ömer Abdurrahim Özer bugün Tatamiye çıkıyor. Tüm kent olarak bizler de sporcularımıza başarılar diliyoruz.

 

23 Nis 2022 - 17:09 - Spor

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