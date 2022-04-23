Gölcük’te 23 nisan coşkusu

Gölcük’te 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Futsal Turnuvası’nda öğrencilerden oluşan takımlar hünerlerini sergiledi. Gölcük Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, “Gölcük’te Öğrenciysen” projesi kapsamında düzenlenen turnuvaya 23 okuldan 276 öğrenci katıldı. 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’nda 3 ayrı kategoride gerçekleşen yarışmada dereye giren takımlara, ödülleri düzenlenen törenle verildi.

DERECEYECE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

17 Ağustos Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen töreneGölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti Gölcük İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Ceyhan, Gölcük Gençlik Merkezi Müdürü İsmet Ormancıoğlu, öğrenciler, öğretmenler ve veliler katıldı. Turnuvada dereceye giren takımlar; madalya ve ödüllerini, Başkan Sezer ve beraberindeki heyetin elinden aldılar.

3 AYRI KATEGORİDE MADALYALAR SAHİPLERİNİ BULDU

23 Nisan Ulusal Egemenlik Kupası Futsal Turnuvası’nda Lise Genç Kızlar kategorisinde; Gölcük Atatürk Anadolu Lisesi 1., Çakabey Anadolu Lisesi 2., İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu. Lise Genç Erkekler kategorisinde; Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi 1., 15 Temmuz Şehitleri Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 2., Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. oldu. Turnuvada Ortaokul Yıldız Erkekler kategorisinde; Gölcük İmam Hatip Ortaokulu 1., Değirmendere Uğur Mumcu Ortaokulu 2., Yazlık Uluslararası dostluk Ortaokulu 3. Oldu.