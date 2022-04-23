Derince’de de bayram ve spor coşkusu vardı

Derince Belediyesi'nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası'nda heyecan başladı
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19 takımın mücadelesine sahne olacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Futbol Turnuvası’nda büyük heyecan başladı. Derince Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen turnuvanın açılış müsabakalarını Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar da takip etti. Bahattin Çelik Spor Kompleksi’nde start alan turnuvanın açılış maçında İbni Sina İlkokulu, Öğretmenler İlkokulu’nu 4-2”lik skorla mağlup ederken, gününün diğer müsabakalarında Emlak Konut İlkokulu, Çınarlı İlkokulu’nu 5-3, Fatih İlkokulu da Bekir Sıtkı Özer İlkokulu’nu 10-0”lık skorla mağlup etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.