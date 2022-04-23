Bugün herkes darıca maçına !..

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden ve 34 puanla 17. sırada yer alan Kocaeli temsilcisi Darıca Gençlerbirliği, zor günler geçiriyor. Hedeflediği puanları bir türlü alamayarak düşme hattından çıkamayan takım için ilçe yöneticileri seferber oluyor. Darıca Kaymakamı Yüksel Kara da, 24 Nisan Pazar günü Darıca Gençlerbirliği'nin kendi sahasında oynayacağı İskenderunspor maçına ilçe halkını davet ederken, futbolculara destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"Takımımız açısından son derece önemli bir maç"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kaymakam Yüksel Kara, “Bu hafta sonu Pazar günü (bugün) saat 15.00’te başlayacak ve Darıca’da oynanacak olan Darıca Gençlerbirliği - İskenderunspor maçına bütün Darıcalı vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Takımımız açısından son derece önemli bir maç. Düşme ihtimalimizin olduğu bir maç olduğu için dolayısıyla bizim tüm Darıcalı vatandaşlarımızın takımımızı desteklemesi gerekiyor. Darıcalı vatandaşlarımızı statta coşkulu bir biçimde Darıcamızı desteklemeye davet ediyorum” dedi.