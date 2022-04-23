23 Nis 2022 - 17:11- Spor G: 23 Nis 2022 - 17:13

Gölcük mü, Derince mi ?..
Gölcük mü, Derince mi ?.. mask

Yarın ise BAL 7. Bölge 3. Grup’ta il sıralamasında üçüncü olan Gölcükspor’un rakibi ise Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü oldu. Bu maç da Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanacak. Bugünkü mücadele de saat 14.00’te başlayacak.

SON BİLET

Karşılaşmalarda normal süreler berabere biterse 15’er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa BAL’a yükselen takımı penaltı vuruşları belirleyecek. Bu sezon BAL’dan Çayırovaspor, Karamürselspor, Doğantepespor ve Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği düşmüştü. Süper Amatör Lig’den de Tayfunspor ve Harbişspor BAL’a yükselmişti.

BU SEZON BAL’DAN DÜŞENLER

Çayırovaspor

Karamürselspor

Doğantepespor

Arslanbey G.Birliği

 

 

BU SEZON BAL’A

YÜKSELENLER

Tayfunspor

Harbişspor

 

ÖNÜMÜZDEKİ SEZON

BAL MÜCADELE EDECEK

 TAKIMLARImız

Tayfunspor

Harbişspor

Yuvacıkspor

Kullarspor

Gebzespor

 

 

23 Nis 2022 - 17:11 - Spor

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