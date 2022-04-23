Gölcük mü, Derince mi ?..

Yarın ise BAL 7. Bölge 3. Grup’ta il sıralamasında üçüncü olan Gölcükspor’un rakibi ise Süper Amatör Lig Play-Off Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan Sırrıpaşa Futbol Kulübü oldu. Bu maç da Şehit İlyas Bayraktutar Stadı’nda oynanacak. Bugünkü mücadele de saat 14.00’te başlayacak.
SON BİLET
Karşılaşmalarda normal süreler berabere biterse 15’er dakikadan iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa BAL’a yükselen takımı penaltı vuruşları belirleyecek. Bu sezon BAL’dan Çayırovaspor, Karamürselspor, Doğantepespor ve Kartepe Arslanbey Gençlerbirliği düşmüştü. Süper Amatör Lig’den de Tayfunspor ve Harbişspor BAL’a yükselmişti.
BU SEZON BAL’DAN DÜŞENLER
Çayırovaspor
Karamürselspor
Doğantepespor
Arslanbey G.Birliği
BU SEZON BAL’A
YÜKSELENLER
Tayfunspor
Harbişspor
ÖNÜMÜZDEKİ SEZON
BAL MÜCADELE EDECEK
TAKIMLARImız
Tayfunspor
Harbişspor
Yuvacıkspor
Kullarspor
Gebzespor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.