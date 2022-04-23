Vali Yavuz, makamını minik Berra’ya emanet etti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, İzmit Şehit Selçuk Gökdağ İlkokulu Müdürü Mete Domaç, Öğretmen Yavuz Selimoğlu ile 4. sınıf öğrencisi Berra Sarıkan; Vali Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ederek çiçek takdiminde bulundular. Ziyarette Vali Seddar Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle temsili olarak Vali olan 4. sınıf öğrencisi Berra Sarıkan’a çeşitli hediyeler verdi.
“ÇALIŞKANLIK NESLİMİZDE MEVCUT”
Vali Yavuz, “Büyük bir mücadeleden sonra 23 Nisan 1920’de açılan TBMM, Millî Mücadeleyi yürütmüş ve bu irade ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. Meclisin açıldığı bugün aynı zamanda çocuklara hediye edilen bir bayramdır. Aziz milletimizi yüceltecek, Türk milletini ve devletini daha güçlü hale getirecek, hür, bağımsız, onurlu şekilde yaşamasını devam ettirecek irade ve çalışkanlık neslimizde mevcut. Hedefimiz; kudretimizi muhafaza edip bu güç, kudretimizi insanlık için kullanmak, kan ve gözyaşı durdurmaktır. Allah bu milleti bir daha zorda, darda bırakmasın” diyerek Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Aziz Şehitlerimizi ve Kahraman Gazilerimizi şükranla andı ve tüm dünya çocuklarının bayramını kutladı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.