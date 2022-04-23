Derince’de yönetim özel öğrencilerde

İki yıl önce Derince’de kurulan ve kısa sürede verdiği kaliteli eğitimle adından sıkça söz ettiren Dost El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğrencileri, müdürleri Menekşe Akıncı ve öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü makamında ziyaret ettiler. Başkan Aygün’ün sıcak ve yakın ilgi gösterdiği öğrencilerden Zeynep Sezi Aydın makam koltuğuna oturarak bir süre başkanlık yaptı. Kaldırım ve yaya geçitlerinden yakınan öğrenciler, kendilerinin de gözetilerek düzenlenmesini istediler.

AYGÜN, TALEPLERİNİ HAKLI BULDU

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek özel çocuklara hediyeler veren Başkan Aygün, taleplerin yerinde ve haklı olduğunu belirterek başkan Zeynep Sezi Aydın’a söz verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, hayatları boyunca unutamayacakları dakikalar geçiren öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi.