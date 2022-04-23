Derince’de yönetim özel öğrencilerde

İki yıl önce Derince’de kurulan ve kısa sürede verdiği kaliteli eğitimle adından sıkça söz ettiren Dost El Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin öğrencileri, müdürleri Menekşe Akıncı ve öğretmenleriyle birlikte Belediye Başkanı Zeki Aygün’ü makamında ziyaret ettiler. Başkan Aygün’ün sıcak ve yakın ilgi gösterdiği öğrencilerden Zeynep Sezi Aydın makam koltuğuna oturarak bir süre başkanlık yaptı. Kaldırım ve yaya geçitlerinden yakınan öğrenciler, kendilerinin de gözetilerek düzenlenmesini istediler.
AYGÜN, TALEPLERİNİ HAKLI BULDU
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek özel çocuklara hediyeler veren Başkan Aygün, taleplerin yerinde ve haklı olduğunu belirterek başkan Zeynep Sezi Aydın’a söz verdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından armağan edilen ve dünyadaki ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, hayatları boyunca unutamayacakları dakikalar geçiren öğrencilerin mutlulukları görülmeye değerdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.