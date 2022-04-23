23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartepe’de coşkuyla kutlandı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Kartepe Kent Meydanı’nda bulunan Atatürk Anıtı’na İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhat Dilek’in çelenk sunması, ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Kent Meydanı’nda düzenlenen programa Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

KUTLAMALARA DEVAM EDİLDİ

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarına 17 Ağustos İlkokulu’nda devam edildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda söz alan 17 Ağustos İlkokulu Müdürü Yavuz Karabektaş günün anlam ve önemini belirten konuşması sonrasında Ana sınıfı F şubesi öğrencisi Eylül Şahin, 23 Nisan adlı şiiri okudu. Ana sınıfı öğrencilerinin halkoyunları potporisi izleyenlerden büyük beğeni topladı.

GÖSTERİLER BÜYÜK BEĞENİ ALDI

17 Ağustos İlkokulu Halk Oyunları ekibinin Artvin yöresi oyunları sonrasında 4/B sınıfı öğrencilerinden Zeynep Koca, 23 Nisan adlı şiiri okudu. Murat Bizel ve Seval Bizel eşliğindeki ritim gösterisi, 1/C sınıfından Zeynep İnci Yıldız’ın 23 Nisan şiirini okuması ile programa devam edildi. 3/C sınıfı öğrencilerinin “Muhteşem Bin Yıl” adlı müzikli dans gösterisi, 1/D sınıfı öğrencilerinden Berre Savur’un 23 Nisan şiirini okuması sonrasında ilkokullar halk oyunları Kocaeli il birincisi Derbent Ata İlkokulu Halk Oyunları ekibi TRT sanatçısı Mahmut Turan eşliğinde “Rize Hemşin Yöresi” oyunları büyük beğeni topladı.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİ VERİLDİ

3’ÜNCÜ OLAN ÖĞRENCİLER

· Anasınıfları düzeyinde resim yarışmasında: Gülbahar Hatun Anaokulu öğrencisi Burçin Altaş

· İlkokul düzeyinde şiir yarışmasında: Eşme İlkokulu öğrencisi Yağmur Nazerçetin

· Ortaokul düzeyinde kompozisyon yarışmasında: Rabak Ortaokulu öğrencisi Hatice Bulut

2’NCİ OLAN ÖĞRENCİLER

· Anasınıfı düzeyinde resim yarışmasında: Hacı Halim Karslı İlkokulu öğrencisi Yaren Küçük

· İlkokul düzeyinde şiir yarışmasında: Şeref Uslu İlkokulu öğrencisi Turan Meteçelik

· Ortaokul düzeyinde kompozisyon yarışmasında: Ali Güneri Ortaokulu öğrencisi Onur Demirci

1’İNCİ OLAN ÖĞRENCİLER

· Anasınıfları düzeyinde resim yarışmasında: Hasanpaşa İlkokulu öğrencisi Erva Sima Ergünal

· İlkokul düzeyinde şiir yarışmasında: Osmangazi İlkokulu öğrencisi Elif Özber

· Ortaokul düzeyinde kompozisyon yarışmasında: Kocaeli Sınav Koleji Şahin Ortaokulu öğrencisi Ömer Kutay Kebeci.