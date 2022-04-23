Sabancı Vakfı, 23 Nisan coşkusunu Atatürk uçurtması ile göklere taşıdı

Sabancı Vakfı, bu sene 102. yaşını kutladığımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel gerçekleştirdiği etkinliklerle Türkiye’nin dört bir yanından çocukları uçurtmalarla kutlamalara dahil etti ve hazırlanan film ile bayram coşkusunu gökyüzüne taşıdı. “Gökyüzünde Bayram Var” konseptinde bir dizi etkinlik düzenlenirken “Sabancı Vakfı 11. Sezon Fark Yaratanları” arasında yer alan uçurtma sanatçısı Zahit Mungan ile Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi ve İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde uçurtma atölyeleri gerçekleştirildi. İstanbul Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlenen atölyelere Sulukule Mahalle Evi, Örnektepe Mahalle Evi ve Zafer Mahalle Evi’nden davet edilen çocuklar katıldı.

ADANA, HAKKARİ, BATMAN, İSTANBUL

Türkiye’nin farklı noktalarındaki çocukların 23 Nisan coşkusunu gökyüzünde yaşamalarını sağlamak için de Adana, Hakkari, Batman ve İstanbul’daki okullara uçurtmalar gönderildi. 22 Nisan Cuma günü İstanbul’da düzenlenen “Gökyüzünde Bayram Var” etkinliği ise renkli görüntülere sahne oldu. Çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı doyasıya yaşaması için gerçekleştirilen etkinlikte, uçurtma uçurma deneyimleri İstanbul Boğazı’nda renkli görüntüler oluşturdu.

FİLM, ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLUĞUNA DEĞİNİYOR

Vakfın 23 Nisan’a özel hazırladığı reklam filminde çocukların bayram coşkusu dev bir uçurtma yapımı hikayesi ile aktarılıyor. Film, Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğuna değiniyor ve çocuklara duyduğu inanca vurgu yapıyor. Reklam filmine Sabancı Vakfı’nın Youtube kanalından ve dijital mecralarından ulaşılabilir.