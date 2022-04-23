SEDAŞ PowerNet ile hem hızı hem verimliliği artıracak""

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ), PowerNet projesi sayesinde elektrik trafosundan binalara dek tüm şebekelerin gerçek zamanlı yönetilmesini sağlayacak CBS sistemini kullanıma aldı. Şebeke Yönetim Müdürlüğü tarafından yürütülecek PowerNet planlama, analiz, entegrasyonların geliştirilmesi ve fonksiyonların aktarılması, veri tabanı migrasyonu, raporlama ve mobil saha uygulaması geliştirilmesi gibi süreçleri kapsıyor.

“HİZMET KALİTESİ ARTIYOR”

Projenin ayrıntılarını anlatan SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr. Necmi Odyakmaz; “Bölgelerimizde sunduğumuz hizmetin kalitesini sürekli yükseltme hedefimizde teknolojik dönüşümün rolü çok değerli. Bu nedenle PowerNet projesini bu yaklaşımımız doğrultusunda geliştirdik. Projemiz kapsamında mevcut bilişim sistemlerimizle birleşen yeni nesil Coğrafi Bilgi Sistemi ile müşterilerimizin elektriki bilgilerini dijitalleştirerek otomatik biçimde anlık ve periyodik şekilde CBS’ye aktaracağız” dedi.

“YENİ SUNUCULAR İLE YÜKSEK SEVİYELİ HIZ”

Projenin iyileştirmelerin yanı sıra önemli yenilikler de sunduğuna değinen Odyakmaz sözlerinin devamında, “Şebekemizdeki bina ile elektrik trafosu arasındaki besleme hattının takibi ve raporlanması, web uygulamasında teknik çizim ve düzenleme yapılabilmesi ve trafoların puant takiplerinin de gerçekleştirilmesi PowerNet projesinin sunduğu yenilikler arasında” şeklinde konuştu.