Yıldızlı: Tüm kademelerimizle yanınızdayız

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve ilçe yönetimi ekonomik buhran ile kontak kapatma noktasına gelen S.S. 64 Nolu Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (SUMOTAŞ) ve S.S. 99 Nolu Aslanbey Tır ve Kamyon Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni (ARSTAŞ) ziyaret etti. ARSTAŞ Başkanı Şükrü Arslan, SUMOTAŞ Başkanı Hüseyin Türker ve kooperatif üyelerinin taleplerini dinleyen CHP’liler yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini ifade etti.
“GEÇİŞ FİYATLARININ NASIL KATLANDIĞINI BİLİYORUZ”
Kooperatif üyeleri, karayollarındaki cezalı geçişlerde ilk kesilen cezanın birkaç ay sonra yaklaşık 5 katına çıkması konusuna çözüm arayışı sürecinde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’ya teşekkür etti. Taşıyıcıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Yıldızlı, “Mazotun, lastiğin, karayolları geçiş fiyatlarının nasıl katlandığını hepimiz biliyoruz. Taleplerinizi ve sorunlarınızı gündeme taşıyarak çözüm üretmek için tüm kademelerimiz ile yanınızdayız” ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.