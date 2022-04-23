Yıldızlı: Tüm kademelerimizle yanınızdayız

CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, il yönetim kurulu üyeleri, CHP Kartepe İlçe Başkanı Nilay Merttürk ve ilçe yönetimi ekonomik buhran ile kontak kapatma noktasına gelen S.S. 64 Nolu Suadiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (SUMOTAŞ) ve S.S. 99 Nolu Aslanbey Tır ve Kamyon Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’ni (ARSTAŞ) ziyaret etti. ARSTAŞ Başkanı Şükrü Arslan, SUMOTAŞ Başkanı Hüseyin Türker ve kooperatif üyelerinin taleplerini dinleyen CHP’liler yaşanan sorunları yakından takip ettiklerini ifade etti.

“GEÇİŞ FİYATLARININ NASIL KATLANDIĞINI BİLİYORUZ”

Kooperatif üyeleri, karayollarındaki cezalı geçişlerde ilk kesilen cezanın birkaç ay sonra yaklaşık 5 katına çıkması konusuna çözüm arayışı sürecinde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan ve İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı’ya teşekkür etti. Taşıyıcıların sorunlarını gündeme getirmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Yıldızlı, “Mazotun, lastiğin, karayolları geçiş fiyatlarının nasıl katlandığını hepimiz biliyoruz. Taleplerinizi ve sorunlarınızı gündeme taşıyarak çözüm üretmek için tüm kademelerimiz ile yanınızdayız” ifadelerini kullandı.