Bakan Özer: Nenehatun’a 24 derslikli okul yapılacak

İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan, Darıca Nenehatun Mahallesi’ndeki ilkokul ihtiyacını TBMM gündemine taşımış, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in cevaplaması için Mart ayında soru önergesi vermişti. Türkkan’ın önergesine 1 ay sonra Bakan Özer’den cevap geldi. Milli Eğitim Bakanı Özer, mahalleye 2 yıl içerisinde 24 derslikli okul binası yapılacağını söyledi.

İHALE AŞAMASINDA

İYİ Partili Türkkan, mahallelinin kendisine ilettiği bilgi doğrultusunda Bakan Özer’e, Nenehatun Mahallesi sınırları içindeki Cemevi’nde hisseli bir okul alanının olduğunu, bu alanın mevcut durumunun ne olduğunu sormuştu. Milli Eğitim Bakanı Özer, Türkkan’a cemevinde eğitim alanının bulunmadığını söyledi. Bakan ayrıca Nenehatun Mahallesi’nde bir anaokulu ve bir özel eğitim anaokulu yapımının da ihale aşamasında olduğu bilgisini verdi.

TÜRKKAN’IN SORDUĞU SORULAR

1-Kocaeli’nin Darıca İlçesi’ne bağlı Nenehatun Mahallesi’nin nüfusu fazla olmasına rağmen mahallede neden yalnızca bir ilkokul bulunmaktadır?

2-Nenehatun Mahallesi’nin ilkokul ihtiyacı konusunda Bakanlık bilgi sahibi midir?

3-Darıca Nenehatun Mahallesi’ne yeni bir ilkokul yapılması düşünülmekte midir, Bakanlık planı dahilinde böyle bir proje var mıdır, var ise bu ne zaman gerçekleşecektir?

4-Nenehatun Mahallesi sınırları içindeki Cemevi’nde hisseli bir okul alanının olduğu mahalleli tarafından dile getirilmektedir. Bu alanın mevcut durumu nedir, bu alana ilkokul yapılması düşünülmekte midir?

5-Mahalleye yeni bir ilkokul yapılması düşünülmüyorsa başka mahallelerdeki okullara gitmek zorunda kalan ve sıkıntı yaşayan öğrenciler için herhangi bir düzenleme getirilmesi düşünülmekte midir?