İzmit Yıldız Anaokulu'nda 23 Nisan telaşı haftalar öncesinden başladı. Okulun her tarafı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Raife Şahin, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekti. Yıldız Anaokulu gösteri salonunda tüm öğrenciler tek tek Ata'larına birer şiir okudu. Daha sonra marşlar, skeçler, oratoryo gösterileri yapıldı. En son tüm çocuklar okulun bahçesindeki oyun parkında diledikleri gibi oynadılar. Okul Müdür Yardımcısı Gülçin Şahin tüm çocukların bayramlarını kutlayarak şeker dağıttı.
23 Nis 2022 - 17:20- Gündem Güncelleme: 23 Nis 2022 - 17:21
Yıldız Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.