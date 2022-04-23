Yıldız Anaokulu’nda 23 Nisan coşkusu

İzmit Yıldız Anaokulu'nda 23 Nisan telaşı haftalar öncesinden başladı. Okulun her tarafı Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle süslendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Okul Müdürü Raife Şahin, 23 Nisan'ın anlam ve önemine dikkat çekti. Yıldız Anaokulu gösteri salonunda tüm öğrenciler tek tek Ata'larına birer şiir okudu. Daha sonra marşlar, skeçler, oratoryo gösterileri yapıldı. En son tüm çocuklar okulun bahçesindeki oyun parkında diledikleri gibi oynadılar. Okul Müdür Yardımcısı Gülçin Şahin tüm çocukların bayramlarını kutlayarak şeker dağıttı.