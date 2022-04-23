UlaşımPark, Ramazanda yolcularını unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark iftar saatinde seyahat halinde olan yolcularına özel iftariyelikler hazırlatarak, yolculara ikram ediyor.
ULAŞIMPARK HATLARINDA
UlaşımPark, yolculuk süresi uzun olan otobüs hatlarında iftar saatinde yolda bulunan yolcularına kumanya dağıtımı yapıyor. Yolcular için özel olarak hazırlanan paketlerle yolcular oruçlarını açıyor. Kumanya 200, 280, 435, 800, 750 ve 801 numaralı hatlarda dağıtılıyor. İftar saatine yakın otobüs güvenli bir yere çekiliyor. Otobüs sürücüsü önceden özel olarak hazırlanmış paketleri araç içerisindeki yolculara dağıtıyor. Yolcuların uzun seyahatlerinde oruçları açmaları sağlanıyor.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.