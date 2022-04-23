UlaşımPark, Ramazanda yolcularını unutmadı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi her zaman olduğu gibi Ramazan ayında da vatandaşları unutmuyor. Büyükşehir iştiraklerinden UlaşımPark iftar saatinde seyahat halinde olan yolcularına özel iftariyelikler hazırlatarak, yolculara ikram ediyor.

ULAŞIMPARK HATLARINDA

UlaşımPark, yolculuk süresi uzun olan otobüs hatlarında iftar saatinde yolda bulunan yolcularına kumanya dağıtımı yapıyor. Yolcular için özel olarak hazırlanan paketlerle yolcular oruçlarını açıyor. Kumanya 200, 280, 435, 800, 750 ve 801 numaralı hatlarda dağıtılıyor. İftar saatine yakın otobüs güvenli bir yere çekiliyor. Otobüs sürücüsü önceden özel olarak hazırlanmış paketleri araç içerisindeki yolculara dağıtıyor. Yolcuların uzun seyahatlerinde oruçları açmaları sağlanıyor.