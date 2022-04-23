Feci kazada hayatını kaybeden 2 kişi toprağa verildi

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Kandıra yolu Çakırcaali mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kandıra istikametine giden Sarnıçlar köyü muhtarı Recep Çalık’ın kullandığı Dacia marka 41 ADM 740 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen sebepten dolayı karşı şeride geçti. İlk olarak İ.İ. idaresindeki 06 BBL 752 plakalı karayollarına ait araca çarpan Recep Çalık idaresindeki araç, daha sonra Sabri Çakıroğlu kontrolündeki 41 AHA 803 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın hemen ardından olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler sürücüler Sabri Çakıroğlu ile muhtar Recep Çalık’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Volkswagen marka araçta yolcu olarak bulunan İlknur Çakıroğlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Muhtar Recep Çalık'ın cenaze namazı Sarnıçlar Mahallesi'nde kılınarak, Katçalı Mahalle mezarlığına defnedildi. Üç çocuk babası Sabri Çakıroğlu’nun cenazesi ise Yeşilova Merkez caminde kılınarak, Yeşilova Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan kazada ağır yaralanan İlknur Çakıroğlu'nun durumunun iyiye gittiği öğrenildi.