Toyota, "Garanti ON" uygulaması ile Türkiye'de bir ilke imza atıyor

Türkiye'de de önemli üretim gücü olan Japon üretici Toyota, kullanıcıları için yeni bir "garanti" uygulamasını devreye aldı. "Garanti ON" adı verilen yeni uygulamadan, on yaşın altındaki tüm Toyota kullanıcıları yararlanabilecek. Bu uygulamayla 1 yıl/15 bin kilometre veya 1 yıl/10 bin kilometre daha "garanti" hakkı kazanacak olan kullanıcılar, her periyodik bakım ile araçlarını 10 yıl/160 bin kilometreye kadar ücret ödemeden "Toyota Garanti ON" uygulamasıyla garanti altına almış olacaklar.

UYGULAMADAN KİMLER YARARLANABİLECEK

Bu uygulama, 10 yaşına kadar olan Toyota'lara yapılan periyodik bakım ile bir sonraki bakıma kadar geçerli olacak garantinin "Toyota kullanıcılarına hediye edilmesini" kapsıyor. Toyota Garanti ON programı kapsamına; Kamu, ticari taksi, sürücü kursu, OPL, kiralık araçlar dahil olmak üzere, daha önce hiç Toyota Yetkili servislerine gelmemiş ve 10 yaş altındaki araçlar da dahil olabiliyor. Toyota sahiplerinin 1 yıl ücretsiz garanti hakkını Toyota Garanti ON programı ile kazanabilmek için, koşulları sağlayan araçlarını Toyota yetkili servislerine götürerek periyodik bakımlarını yaptırmaları yeterli olacak.

10 YILA KADAR GARANTİ

Yeni uygulama müşteri memnuniyet odaklı hayata geçiriliyor. Bu uygulamanın bütün avantajlarının yanı sıra kullanıcıların; trafikte tam güvenliğin sağlanması için bakımlarını yaptırırken, garanti süresi her bakımdan sonra 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. Böylelikle "Garanti ON" uygulamasıyla Toyota kullanıcıları mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecekler.

ARAÇLARIN DEĞERİ ARTACAK

Bir diğer konu ise bu uygulama kapsamına giren araçların ikinci el değerinin artacak olması. Çünkü kullanıcılar otomobillerini sattıklarında garantili satacakları için bu durum kendilerine ikinci el değerinin artışı olarak yansıyacak. Böylelikle alıcılar garantili araç satın alma avantajlarına sahip olabilecekler. Bu sistemden yararlanmak isteyen 10 yaş altındaki tüm Toyota sahipleri,

periyodik bakımları için araçlarını Toyota Plaza Kocaeli Kaya Yetkili Servise götürerek araçları için hiçbir ücret ödemeden "1 yıllık garanti" hakkı elde edebilecekler.